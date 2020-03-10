Коронавирус в Липецкой области: губернатор ввел режим повышенной готовности

10.03.2020, 13:52, Новости дня

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса вводится в Липецкой области. Соответствующее постановление подписано сегодня, 10 марта, губернатором Игорем Артамоновым. Об этом сообщает ГТРК "Липецк". Меры профилактики усилены в районах области и в самом Липецке.

В соответствии с требованиями режима, жителям региона, вернувшимся с территорий с "плохой" коронавирусной ситуацией, предписан домашний карантин. Кроме того, в случае появления симптомов инфекции, необходимо немедленно вызвать врача на дом. Самостоятельно посещать медицинские учреждения не следует.

Как подчеркнули в пресс-службе областной администрации, контроль за состоянием здоровья служащих должны вести работодатели. Если выявлена повышенная температура, нужно незамедлительно отстранить сотрудника от работы. В свою очередь Управление здравоохранения должно помочь оформить бюллетени тем, кто находится на карантине, без визита в поликлиники.

Полный текст постановления доступен на сайте администрации Липецкой области.

Как известно, на территории области 7 марта было выявлено три случая заражения коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). Ситуацию прокомментировал губернатор Игорь Артамонов. По его словам, трое заболевших, прилетевших из Италии, сейчас помещены в инфекционное отделение. Самочувствие хорошее, без осложнений. Уже установлен круг всех контактов заболевших. Под наблюдением — около 150 человек. Их анализы сейчас отправлены в лабораторию. Никаких поводов для беспокойства нет, ситуация под контролем, подтвердил губернатор. Он рассказал также, что повсеместно будет проводиться регулярная дезинфекция общественного транспорта и магазинов.

Во всех учебных учреждениях Липецкой области ограничены любые массовые мероприятия, в том числе олимпиады, конкурсы, соревнования. При входе у всех детей измеряют температуру, интересуются их состоянием здоровья.

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ГТРК "Липецк"


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