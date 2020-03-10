Мнучин обсудил режим санкций и Венесуэлу на встрече с российским послом

10.03.2020, 13:34, Новости дня

Министр финансов США Стивен Мнучин встретился с послом России в США Анатолием Антоновым, сообщили в минфине.

«Они обсудили соблюдение санкционных программ, экономическую ситуацию в Венесуэле и потенциальные возможности для торговли и инвестиций», – говорится в сообщении.

Мнучин подчеркнул важность спокойной ситуации на энергетических рынках, отмечается в коммюнике.

В заявлении Посольства России в США говорится, что с российской стороны был «подтвержден настрой на совместную работу по стабилизации двусторонних отношений. Выражена заинтересованность в поддержании регулярного прямого диалога между Посольством и администрацией США».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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