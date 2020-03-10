Кремль: Трамп не приедет на празднование Дня Победы

10.03.2020, 13:34, Новости дня

России была передана информация о том, что президент США Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Однако в Кремле пока не знают, на каком уровне будут представлены США на готовящихся торжествах.

«Мы пока не знаем, на каком уровне будут представлены Соединенные Штаты на празднованиях по случаю Дня Победы. Действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет», – сказал Песков.

Пресс-секретарь не сообщил подробностей.