Турция рассказала о предстоящем совместном с Россией патрулировании в Идлибе

10.03.2020, 13:30, Новости дня

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о том, как будет проводиться совместное с Россией патрулирование в сирийском Идлибе.

«Мы хотим, чтобы в Сирии было установлено перемирие, и продолжаем работать, чтобы оно было постоянным. Мы будем патрулировать [территории] к северу от автомагистрали М-4, а русские – к югу от нее. Делегация из РФ прибыла в Анкару для того, чтобы обсудить, что необходимо сделать для безопасного открытия трассы М-4», – передает ТАСС слова Чавушоглу.

В субботу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что на следующей неделе в Анкару прибудет российская военная делегация для обсуждения совместного патрулирования в сирийском Идлибе.


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