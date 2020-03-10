Профессор МГУ Александр Кислов выделил главные опасности для России из-за климата

10.03.2020, 13:30, Разное

Территории РФ могут угрожать скрытые опасности, связанные с климатическими особенностями региона, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Кислов.

Последняя для людей не несет опасности, ведь население на севере малочисленное, но она имеет значительное влияние на экономику. Согласно последним исследованиям, к 2050 году таяние вечной мерзлоты может привести к падению ВВП до 8,5%.

По словам Кислова, в каждом регионе РФ имеется свой экологический процесс, влияющий на изменение климата. Данный фактор повышает риск опустынивания и прогрессирования засушливости на южных территориях страны.

Профессор МГУ считает, что жители страны могут не опасаться наводнений, поскольку ущерб для экономики больше вызывает не стихия, а деятельность людей, информирует «Слово и Дело».


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Супруга старшего внука Елизаветы II подала на развод и хочет вернуться домой в Канаду

10.02 / Личное: Розовые волосики, пышное декольте

08.01 / Собор Пресвятой Богородицы: что разрешено и категорически запрещено делать в праздник

10.03 / В Тамбовской области арестован подозреваемый в деле об убийстве школьницы

05.01 / Мнение: Живи медленно, умри старым

07.02 / Бывшего худрука Большого театра ограбили в центре Москвы на крупную сумму

16.01 / В Шотландии призрак агрессивно нападает на сотрудников супермаркета

03.01 / Анастасия Волочкова ответила хейтерам обнаженным снимком из Таиланда

19.02 / Синоптик раскрыл причины аномально теплой зимы в России

08.03 / Семен Слепаков сочинил шуточную песню про 8 марта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика