Профессор МГУ Александр Кислов выделил главные опасности для России из-за климата

10.03.2020, 13:30, Разное

Территории РФ могут угрожать скрытые опасности, связанные с климатическими особенностями региона, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Кислов.

Последняя для людей не несет опасности, ведь население на севере малочисленное, но она имеет значительное влияние на экономику. Согласно последним исследованиям, к 2050 году таяние вечной мерзлоты может привести к падению ВВП до 8,5%.

По словам Кислова, в каждом регионе РФ имеется свой экологический процесс, влияющий на изменение климата. Данный фактор повышает риск опустынивания и прогрессирования засушливости на южных территориях страны.

Профессор МГУ считает, что жители страны могут не опасаться наводнений, поскольку ущерб для экономики больше вызывает не стихия, а деятельность людей, информирует «Слово и Дело».