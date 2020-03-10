Врачи назвали самые распространенные симптомы остеопороза

10.03.2020, 13:30, Разное

Врачи перечислили главные симптомы остеопороза. Процесс разрушения костей вполне предотвратим в случае выполнения следующих рекомендаций экспертов.
Один из самых важных факторов в данном случае – возраст человека, ведь после 50 лет вероятность развития вышеназванного недуга значительно повышается. В каждых отдельных случаях можно проконсультироваться с медиками, определив, насколько высок риск поражения костей. Чаще всего врачи назначают прием кальция. Помимо этого, стоит обратить внимание на определенные лекарства вроде инъекционных контрацептивов, стероидов и антидепрессантов – все они также провоцируют остеопороз.

Следующий признак заболевания – сутулость. После 50 лет нужно хотя бы иногда измерять свой рост, ведь со временем позвоночник начинает постепенно проседать, а его кривизна напрямую связана с начальной стадией неблагоприятного процесса. Что касается болей в теле, то они тоже сигнализируют о возрастных изменениях. Последним симптомом остеопороза врачи называют мышечную слабость, выражающуюся в затруднении движений.


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