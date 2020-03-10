Стало известно, на какой день проявляется коронавирус

10.03.2020, 13:30, Новости дня

Американские ученые узнали, что инкубационный период коронавируса составляет пять дней, а в течение 11 дней у 97,5% заболевших проявляются симптомы заболевания.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine, передает РИА «Новости». 

Специалисты из Университета Джона Хопкинса проанализировали 181 случай COVID-19 за пределами провинции Хубэй и создали модель инкубационного периода коронавируса. 

Согласно их результатам, вирус проявлял себя не позднее, чем через 5 дней. При этом менее, чем у 2,5% больных болезнь выявилась уже в течение первых 2,2 дней, а через 11,5 дней вирус обнаруживался у 97,5% зараженных. Поэтому ученые считают период карантина 14 дней вполне обоснованным.

«Основываясь на нашем анализе общедоступных данных, текущая рекомендация для активного мониторинга или карантина в течение 14 дней является разумной. Хотя с этим периодом некоторые случаи будут пропущены в долгосрочной перспективе», – сообщил эпидемиолог, руководитель исследования Джастин Лессер. 

По словам ученых, инкубационный период для COVID-19 находится в том же диапазоне, что и для SARS-CoV, возбудителя так называемой атипичной пневмонии. 

При этом эксперты отмечают, что инфицированный человек может представлять опасность для окружающих, даже если у него еще не начали проявляться признаки заболевания. 

Ранее ученые Сингапура обнаружили, что симптомы заболевания, вызываемого новым коронавирусом, могут создавать ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге. 

В мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 3,8 тыс. умерли. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае достигло 80 тыс. 754, из них умерли 3 тыс. 136 пациентов. Почти 60 тыс. человек выздоровели и были выписаны из больниц.


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