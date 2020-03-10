Госдума поддержала поправки законопроекта об изменениях в Конституцию

10.03.2020, 13:30, Новости дня

Госдума во втором чтении приняла поправки в Конституцию, в том числе предусматривающие ограничения для высших должностных лиц, запрет на переговоры по отчуждению территорий РФ и право экс-президентов быть пожизненными сенаторами.

Речь идет о более чем 110 поправках. Теперь нижняя палата должна проголосовать в целом за законопроект об изменениях в конституции, передает ТАСС. 

На отдельное голосование была вынесена поправка об упоминании в основном законе Бога, а также о создании условий для детей. 

Ранее блок поправок был рекомендован к принятию профильным комитетом по государственному строительству и законодательству.

Во вторник депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин предложил перенести дату выборов в Госдуму после принятия поправок в Конституцию.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поддержал идею о закреплении в Конституции РФ особого отношения к детям. В Совфеде разъясняли необходимость упоминания детей в Конституции


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