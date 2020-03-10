После долгого перерыва Теона Дольникова показала лицо своего сына

10.03.2020, 13:30, Разное

После долгого перерыва певица Теона Дольникова решила показать лицо своего подросшего сына. Поклонники были рады такой новости от своего кумира и засыпали мальчика комплиментами.

Около двух лет Теона Дольникова не публиковала никаких фотографий своего сына Лукаса, рождённого от возлюбленного Максима Щёголева. Впервые лицо мальчика пара показала после его крещения, но с 2017 года больше никой информации о нём не появлялось. Исполнительница старалась больше говорить о своей карьере, чем о личной жизни. Изменения произошли в честь выхода нового номера издания «Мать и дитя». Именно его обложку украсил совместный снимок Теоны Дольниковой и её сына. Сама артистка отметила, что больше нет смысла скрывать лицо мальчика от общественности. «Невозможно скрывать от мира такого фантастического пацана», — написала знаменитость под публикацией в социальной сети.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Они начали активно комментировать внешность мальчика и сравнивать его внешние данные с чертами отца и матери. Многие также поблагодарили своего кумира за возможность увидеть её сына.