Третий российский велогонщик госпитализирован в ОАЭ с коронавирусом

10.03.2020, 13:28, Новости дня

Гонщик «Газпром-РусВело» Дмитрий Страхов госпитализирован в Абу-Даби с положительным тестом на коронавирус, сообщили в команде.

Прошло 11 дней с момента, когда российская команда была заблокирована в отеле в Абу-Даби в связи с распространением коронавируса. Три гонщика команды «Газпром-РусВело» были госпитализированы для прохождения дополнительных тестов. Дмитрий Страхов отправился в госпиталь в воскресенье вечером.

«После прохождения пятого теста в отеле мне сказали, что у меня позитивный результат на коронавирус и мне нужно отправиться в госпиталь. Результатов анализов я, правда, не видел. В госпитале провели дополнительные тесты, взяли анализ крови и обещали сообщить результаты в ближайшее время. Жду. Чувствую себя нормально, я соблюдал и продолжаю соблюдать все меры безопасности, надеюсь, что эта ситуация разрешится в скором времени», – передает слова Страхова официальная группа «Газпром-РусВело» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, российская профессиональная частная команда «Газпром-РусВело» приехала на гонки «Тур ОАЭ». 

У двух гонщиков из Италии подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. 28 февраля в ОАЭ были отменены финальные этапы.

Среди контактировавших с носителями вируса велогонщиками из Италии было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом, двое зараженных – граждане России.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Эксперт: Новые беспилотники НАТО станут легкой целью для российских ПВО

27.01 / Стоматолог из Украины задержан за попытку вывезти из РФ почти тысячу зубов

21.01 / 112 — в Британии прокомментировали внесение украинского герба в перечень экстремистской символики

12.02 / Япония решила разработать систему самоподрыва северокорейских ракет

14.02 / Все на мороз. Челябинских студентов выгнали из общежития из-за карантина

30.01 / США захотели разместить в Ираке ЗРК Patriot

05.02 / «АвтоВАЗ» успешно стартовал в новом году

27.01 / Оставленные в Шереметьево дети оказались брошены матерью

17.02 / На Украине подсчитали стоимость восстановления изношенных средств производства

17.02 / «Рейнджерс» проиграл «Бостону», у Панарина передача, Георгиев отразил 31 бросок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика