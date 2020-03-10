Третий российский велогонщик госпитализирован в ОАЭ с коронавирусом

10.03.2020, 13:28, Новости дня

Гонщик «Газпром-РусВело» Дмитрий Страхов госпитализирован в Абу-Даби с положительным тестом на коронавирус, сообщили в команде.

Прошло 11 дней с момента, когда российская команда была заблокирована в отеле в Абу-Даби в связи с распространением коронавируса. Три гонщика команды «Газпром-РусВело» были госпитализированы для прохождения дополнительных тестов. Дмитрий Страхов отправился в госпиталь в воскресенье вечером.

«После прохождения пятого теста в отеле мне сказали, что у меня позитивный результат на коронавирус и мне нужно отправиться в госпиталь. Результатов анализов я, правда, не видел. В госпитале провели дополнительные тесты, взяли анализ крови и обещали сообщить результаты в ближайшее время. Жду. Чувствую себя нормально, я соблюдал и продолжаю соблюдать все меры безопасности, надеюсь, что эта ситуация разрешится в скором времени», – передает слова Страхова официальная группа «Газпром-РусВело» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, российская профессиональная частная команда «Газпром-РусВело» приехала на гонки «Тур ОАЭ».

У двух гонщиков из Италии подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. 28 февраля в ОАЭ были отменены финальные этапы.

Среди контактировавших с носителями вируса велогонщиками из Италии было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом, двое зараженных – граждане России.