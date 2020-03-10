Семья россиян погибла в ДТП в Гватемале

10.03.2020, 13:28, Новости дня

Семья из РФ с пятилетним ребенком погибла в результате столкновения автомобиля с грузовиком, сообщили СМИ.

Как передает местное издание Prensa Libre, лобовое столкновение автомобиля с грузовиком произошло на участке трассы рядом с населенным пунктом, известном как Серро Асуль в воскресенье.

«Речь идет о российской семье, члены которой были идентифицированы как Сергей Задорожный, Елена Чухломина и их пятилетний сын», – передает РИА «Новости» сообщение издания. Семья проживала в городе Эль-Эстор, Задорожный работал в горнодобывающем секторе.

Отмечается, что 41-летний водитель грузовика по окончании судебного разбирательства может быть привлечен к ответственности за непредумышленное убийство.


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