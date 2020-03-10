Политолог сочла логичным перенос даты выборов в Госдуму

10.03.2020, 13:28, Новости дня

«В связи с поправками в Конституцию Госдума получит новые полномочия. И если есть расширение полномочий – значит должна быть новая Дума», – сообщила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя инициативу депутата Госдумы от «Единой России» Александра Карелина перенести дату выборов в парламент.

«Во-первых, принципиальный момент состоит в том, что предложение исходит от партии «Единая Россия». Это показывает, что они смотрят в будущее с оптимизмом и досрочных выборов совершенно не боятся. Наоборот, готовы сами в быстром режиме обновляться и идти к избирателю с открытыми глазами и сердцами», – считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Во-вторых, что касается сути предложения, то оно оправдано, потому что в связи с поправками в Конституцию, когда Госдума получит новые полномочия, мы увидим перед собой другой политический институт. Поэтому перенос даты выборов – это логично. Если есть расширение полномочий – значит должна быть новая Дума», – добавила Федорова.

Напомним, во вторник депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин предложил перенести дату выборов в Госдуму после принятия поправок в Конституцию. Карелин считает, что «было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности».

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия поправок в Конституцию провести досрочные парламентские выборы.

На прошлой неделе все руководители думских фракций встретились с президентом РФ Владимиром Путиным. На встрече глава государства заявил, что необходимые конструктивные решения по поправкам в Конституцию найдены.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, не озвучив окончательной позиции его фракции, назвал решение внести изменения в Конституцию прогрессивным. Жириновский тогда заявил, что ни одна поправка не несет в себе отрицательного смысла, при этом ряд из них расширяют полномочия парламента. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил о готовности его фракции рассматривать законопроект «во втором и третьем чтениях».

Политолог Дарья Кислицына в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечала, что парламентские партии внесли множество поправок, многие из которых в итоге были приняты, «если уж не буквально, то по духу».

Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала, какую роль сыграла оппозиция в поправках к Конституции.