Мнение: Герой дна
10.03.2020, 13:25, Разное
О главе «Роснефти» Игоре Сечине сейчас говорят и пишут все.
«Новая» тоже написала. Говорят и пишут, как о человеке, который обрушил стоимость нефти…
В ответ на выход России из ОПЕК+, Саудовская Аравия пообещала нарастить объемы добычи нефти. И нарастит. Если, конечно, йеменские повстанцы не повторят атаку дронами на саудовские НПЗ и Саудовской Аравии будет где хранить нефть перед погрузкой в танкеры…
А про Сечина начали сочинять анекдоты.
Вот один из них.
Сечин грустный. Путин спрашивает:
— Ты чего такой грустный, Иваныч?
— Говорят, что это я обрушил стоимость нефти… За бочку нефти тридцать баксов дают, доллар 75 рублей стоит…
— Не переживай, Иваныч, жизнь она как зебра. Сегодня черная полоса, завтра — белая, потом опять черная, и снова белая…
Прошло две недели, Сечин стал еще более хмурым.
— Ты чего такой грустный, Иваныч? –снова спрашивает Путин.
— Вы были правы, Владимир Владимирович, та полоса была белой…
Источник: Ирек Муртазин
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет