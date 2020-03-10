Мнение: Герой дна

10.03.2020, 13:25, Разное

О главе «Роснефти» Игоре Сечине сейчас говорят и пишут все.

«Новая» тоже написала.    Говорят и пишут, как о человеке, который обрушил стоимость нефти…

В ответ на выход России из ОПЕК+,  Саудовская Аравия пообещала нарастить объемы добычи нефти. И нарастит. Если, конечно, йеменские повстанцы не повторят атаку дронами на саудовские НПЗ  и Саудовской Аравии будет где хранить нефть перед погрузкой в танкеры…

А про Сечина начали сочинять анекдоты.

Вот один из них.

Сечин грустный. Путин спрашивает:

— Ты чего такой грустный, Иваныч?

— Говорят, что это я обрушил стоимость нефти… За бочку нефти тридцать баксов дают, доллар 75 рублей стоит…

— Не переживай, Иваныч, жизнь она как зебра.  Сегодня черная полоса, завтра — белая, потом опять черная, и снова белая…

Прошло две недели, Сечин стал еще более хмурым.

— Ты чего такой грустный, Иваныч? –снова спрашивает Путин.

— Вы были правы, Владимир Владимирович, та полоса была белой…

Источник: Ирек Муртазин


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