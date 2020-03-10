Личное: Как тут похудеть?

10.03.2020, 13:18, Разное

Недавно в каком-то глухом городе типа Омска произошёл скандал. Местный фитнес-клуб запустил акцию, по которой можно было приобрести абонемент на год за треть цены.

Здорово? Классно? Жирный Вова тоже подумал так, пришёл в клуб и получил отказ. Угадайте, почему ему отказали?



Фото: depositphotos.com

Оказывается, на жирных скидка не распространяется! Ну, нихрена себе, да? Пришла в зал — вот тебе хрен!

Это настолько дикая ситуация, дискриминация, что я хочу поговорить об этом.

Нет ничего проще, чем прийти в тренажёрный зал, если ты — стройная куколка.

По своему опыту знаю: мне было лет 17, когда я впервые переступила порог качалки. Переступила уверенно. Переступила точно зная, что впишусь.

Чего мне было стесняться? Худая, молодая, красивая.

А вот какие чувства, когда её гонят в спортзал, испытывает женщина, которая своего тела стесняется? Или даже та, которая, пусть и не безобразно жирная, а имеет лишь небольшой избыток жирка?

Да, я говорю даже о нормальных девках, которые просто не занимались спортом. Они тоже стесняются, тоже сталкиваются с дискриминацией со стороны очень условных фитнес-куколок.

Какие чувства у них? Да тупо страшно!

Страшно даже на секунду представить себя в чистилище, где самоуверенные фитнес-куклы будут смотреть на тебя, как минимум, свысока, а мужчины — либо не замечать вовсе, либо испытывать раздражение, если окажешься на их пути.

Сиди дома, громоздкая баба! Не мешайся тут под ногами! Всё равно тебе — не помочь!

Многие так думают, хоть в лицо об этом никто и не скажет. Однако понять дадут. Взглядом, ухмылкой, нетерпеливым жестом: «Долго ещё тут корячиться будешь, корова?»

И женщины, которые недовольны своим телом, но, тем не менее, отважились прийти в качалку, часто там не задерживаются. Просто потому, что им там психологически — некомфортно.



Фото: depositphotos.com

Один из самых часто задаваемых мне вопросов звучит так: «С чего начать, Лена?» Ответ на него мне до недавнего времени казался очевиден: с покупки абонемента в фитнес-клуб. С чего же ещё?

И только сейчас, после этого случая в Омске, я поняла: не все могут просто так взять и зайти в спортзал. И дело тут даже — не во времени, хотя и его многим работающим женщинам катастрофически не хватает. Дело — в самооценке, которой многим из вас не хватает ещё больше, чем времени.

Вы действительно хотите прийти в качалку, в студию йоги или танцев, но не можете перебороть свой страх. Страх не вписаться. Страх быть хуже других. Страх перед тем, что над вами будут смеяться. Пусть и не вслух. Пусть про себя. Но точно будут.

И вместо качалки вы понуро тащитесь к холодильнику. Заедать свой страх, свой стыд, свои многочисленные, но не увенчавшиеся успехом попытки похудеть.

И вот что вам таким делать? С чего вам, в самом деле, начать так, чтобы не бросить, так, чтобы продолжить и, в конце концов, по-настоящему похудеть?

Мой вам добрый совет: дорогу осилит идущий.

Идите гулять. Двигайтесь. Прекратите жрать по ночам. Настройтесь на работу над собственным телом. И начните с тренировок дома.

Да, это сложно. Слишком много возникает вопросов: что делать, как делать, правильны ли, полезны домашние тренировки, не во вред ли они, насколько занятия эффективны?

И вот тут вам, конечно, нужна помощь — грамотного специалиста, имеющего большой опыт. Лучшим решением, на мой взгляд, станет участие в очередном сезоне БешенойСушки под онлайн-руководством моего хорошего товарища Василия Смольного!

БешенаяСушка — это тренировки, которые действительно приносят результат.

Со Смольным вы, наконец-то, получите шанс привести тело в порядок! Жирный такой, увесистый шанс!



Фото: Василий Смольный

Если будете безнадзорно корчиться возле дивана под всякие видео на Ютубе, вы это дело забросите точно так же, как и качалку. В качалке вам — стрёмно, а дома нет мотивации и контроля.



Фото: Василий Смольный

Став участницей или участником нового — специального! — сезона Бешеной Сушки вы получите столько мотивации и контроля со стороны Смольного, что мало, уверяю, не покажется!

Что в этом сезоне такого уж специального? Есть две вещи, которые вы всегда откладываете на потом — похудеть и выучить иностранный язык! В этом сезоне у вас не останется ни единого повода соскочить с темы, потому что учить язык будете прямо в процессе снижения веса!

Будут задания на отработку по английскому языку в игровой и тренировочной форме от прекрасной школы SkyEng. Конкурсы, челленджи и флешмобы — тоже на английском. Видео на английском и об английском — в общем, всё то, чтобы максимально подтянуть не только жопу, но английский на хороший уровень!

Как БешенаяСушка будет выглядеть в этом специальном сезоне?

1) Вы получите ежедневные тренировки, которые будете выполнять дома.

2) Вам дадут детальное меню на каждый день с рецептами, исходя из ваших личных данных. С учётом ваших и только ваших потребностей в КБЖУ.

3) Вы пройдёте марафон английского языка прямо в сезоне!

А мотивацией вам послужат не только пинки от Смольного, но и призы! На кону — больше 4,5 миллионов рублей!

За первое место победителю выплатят полмиллиона рублей, за второе — 300 тысяч, за третье — 200 тысяч. Всего — 145 призовых мест, так что шанс на денежное вознаграждение бонусом к похудению у вас довольно высок.

Сезон стартует 16 марта. Не прощёлкайте! Переходите по ссылке и начинайте уже грамотные занятия над собой!

В комментарии кидайте вопросы по фитнесу! Поотвечаю, пока не надоест.