Личное: Как тут похудеть?
10.03.2020, 13:18, Разное
Недавно в каком-то глухом городе типа Омска произошёл скандал. Местный фитнес-клуб запустил акцию, по которой можно было приобрести абонемент на год за треть цены.
Здорово? Классно? Жирный Вова тоже подумал так, пришёл в клуб и получил отказ. Угадайте, почему ему отказали?
Фото: depositphotos.com
Оказывается, на жирных скидка не распространяется! Ну, нихрена себе, да? Пришла в зал — вот тебе хрен!
Это настолько дикая ситуация, дискриминация, что я хочу поговорить об этом.
Нет ничего проще, чем прийти в тренажёрный зал, если ты — стройная куколка.
По своему опыту знаю: мне было лет 17, когда я впервые переступила порог качалки. Переступила уверенно. Переступила точно зная, что впишусь.
Чего мне было стесняться? Худая, молодая, красивая.
А вот какие чувства, когда её гонят в спортзал, испытывает женщина, которая своего тела стесняется? Или даже та, которая, пусть и не безобразно жирная, а имеет лишь небольшой избыток жирка?
Да, я говорю даже о нормальных девках, которые просто не занимались спортом. Они тоже стесняются, тоже сталкиваются с дискриминацией со стороны очень условных фитнес-куколок.
Какие чувства у них? Да тупо страшно!
Страшно даже на секунду представить себя в чистилище, где самоуверенные фитнес-куклы будут смотреть на тебя, как минимум, свысока, а мужчины — либо не замечать вовсе, либо испытывать раздражение, если окажешься на их пути.
Сиди дома, громоздкая баба! Не мешайся тут под ногами! Всё равно тебе — не помочь!
Многие так думают, хоть в лицо об этом никто и не скажет. Однако понять дадут. Взглядом, ухмылкой, нетерпеливым жестом: «Долго ещё тут корячиться будешь, корова?»
И женщины, которые недовольны своим телом, но, тем не менее, отважились прийти в качалку, часто там не задерживаются. Просто потому, что им там психологически — некомфортно.
Фото: depositphotos.com
Один из самых часто задаваемых мне вопросов звучит так: «С чего начать, Лена?» Ответ на него мне до недавнего времени казался очевиден: с покупки абонемента в фитнес-клуб. С чего же ещё?
И только сейчас, после этого случая в Омске, я поняла: не все могут просто так взять и зайти в спортзал. И дело тут даже — не во времени, хотя и его многим работающим женщинам катастрофически не хватает. Дело — в самооценке, которой многим из вас не хватает ещё больше, чем времени.
Вы действительно хотите прийти в качалку, в студию йоги или танцев, но не можете перебороть свой страх. Страх не вписаться. Страх быть хуже других. Страх перед тем, что над вами будут смеяться. Пусть и не вслух. Пусть про себя. Но точно будут.
И вместо качалки вы понуро тащитесь к холодильнику. Заедать свой страх, свой стыд, свои многочисленные, но не увенчавшиеся успехом попытки похудеть.
И вот что вам таким делать? С чего вам, в самом деле, начать так, чтобы не бросить, так, чтобы продолжить и, в конце концов, по-настоящему похудеть?
Мой вам добрый совет: дорогу осилит идущий.
Идите гулять. Двигайтесь. Прекратите жрать по ночам. Настройтесь на работу над собственным телом. И начните с тренировок дома.
Да, это сложно. Слишком много возникает вопросов: что делать, как делать, правильны ли, полезны домашние тренировки, не во вред ли они, насколько занятия эффективны?
И вот тут вам, конечно, нужна помощь — грамотного специалиста, имеющего большой опыт. Лучшим решением, на мой взгляд, станет участие в очередном сезоне БешенойСушки под онлайн-руководством моего хорошего товарища Василия Смольного!
БешенаяСушка — это тренировки, которые действительно приносят результат.
Со Смольным вы, наконец-то, получите шанс привести тело в порядок! Жирный такой, увесистый шанс!
Фото: Василий Смольный
Если будете безнадзорно корчиться возле дивана под всякие видео на Ютубе, вы это дело забросите точно так же, как и качалку. В качалке вам — стрёмно, а дома нет мотивации и контроля.
Фото: Василий Смольный
Став участницей или участником нового — специального! — сезона Бешеной Сушки вы получите столько мотивации и контроля со стороны Смольного, что мало, уверяю, не покажется!
Что в этом сезоне такого уж специального? Есть две вещи, которые вы всегда откладываете на потом — похудеть и выучить иностранный язык! В этом сезоне у вас не останется ни единого повода соскочить с темы, потому что учить язык будете прямо в процессе снижения веса!
Будут задания на отработку по английскому языку в игровой и тренировочной форме от прекрасной школы SkyEng. Конкурсы, челленджи и флешмобы — тоже на английском. Видео на английском и об английском — в общем, всё то, чтобы максимально подтянуть не только жопу, но английский на хороший уровень!
Как БешенаяСушка будет выглядеть в этом специальном сезоне?
1) Вы получите ежедневные тренировки, которые будете выполнять дома.
2) Вам дадут детальное меню на каждый день с рецептами, исходя из ваших личных данных. С учётом ваших и только ваших потребностей в КБЖУ.
3) Вы пройдёте марафон английского языка прямо в сезоне!
А мотивацией вам послужат не только пинки от Смольного, но и призы! На кону — больше 4,5 миллионов рублей!
За первое место победителю выплатят полмиллиона рублей, за второе — 300 тысяч, за третье — 200 тысяч. Всего — 145 призовых мест, так что шанс на денежное вознаграждение бонусом к похудению у вас довольно высок.
Сезон стартует 16 марта. Не прощёлкайте! Переходите по ссылке и начинайте уже грамотные занятия над собой!
В комментарии кидайте вопросы по фитнесу! Поотвечаю, пока не надоест.
Источник: Лена Миро
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