Мнение: «Грачи прилетели» и их тайная магия

10.03.2020, 13:16, Разное

Благодаря каким законам психологии (верней, визуального восприятия) картина Саврасова так цепляет? Их несколько, причем умный человек может понять их все (и применить это понимание к другим картинам).

№0. Реалистичность

На этой картине — все «как в жизни». Мы как будто смотрим в окошко. Но при этом четко знаем — что это рукотворное произведение искусства. Нам доставляет удовольствие это высокое качество, чужое мастерство, запечатленный реализм.

Алексей Саврасов. "Грачи прилетели". 1871. Третьяковская галерея



Однако: реализм, полное натуроподобие — совершенно не обязательная вещь для получения удовольствия от картинки. Иначе бы у нас вызывала дикий восторг совершенно любая пейзажная фотография. На самом деле

в шедеврах живописи нас восхищает не реализм, а тот отбор реальности, который художник сделал, тот "фейс-контроль" деталей, которых он допустил на полотно. А также тот метод подачи, который художник использовал.

Именно поэтому другие картины Саврасова на ровно ту же тему не производят такого сильного впечатления.

Алексей Саврасов. "Грачи прилетели". 1872. Частная коллекция.



Так какие же приемы, использованные Саврасовым, так хорошо скомбинированы в шедевре из Третьяковской галереи?

№1. Кадрирование

Мастер — это тот, кто умеет отсекать все лишнее (так всегда мои редакторы говорили, сокращая мои статьи вдвое. И те реально становились лучше!) Сравните 1-ю и 2-ю картинку в данном тексте. Неправда ли, вторая, горизонтальная, за дело не настолько знаменита?

Наехав своей внутренней камерой на деревья, дав их крупным планом, выбрав для своего живописного принтера формат Portrait, а не Landscape, Саврасов сосредоточился на самом главном, обрезав лишнее, ненужное, размазывающее внимание. Он напправляет наше внимание на колокольню, березки и птиц. Причем церковь он нарочно ставит таким боком, чтобы было ее видно поменьше, да наполовину прячет за деревьями. Потому что картина не про церковь, а про грачей.

Церковь Воскресения Христова в Сусанино 1690 года была "натурщицей" в знаменитой картине.



№2. Кривые линии

«Грачи прилетели» — это шедевр, поскольку он передает дух весны. Глядя на картину, мы чувствуем беспокойство, свежий воздух, робкое шевеление надежд на хорошую погоду. Ключевое слово тут — беспокойство. Саврасов создает его одной особенной вещью (именно она делает его пейзаж уникальным). Какой же?

Очень просто: его стволы такие… такие кривые.

Этюд к картине. 1871. Обратите внимание: птичка внизу — вообще еще какая-то утка, только потом Саврасов найдет основной мотив картины. Но кривой ствол возник первым. И, возможно, именно он, дал первый толчок вдохновению.



Идеальный красивый пейзаж его времени — как у Шишкина. Корабельный лес стройных деревьев. Как будто колоннада Парфенона. Такие пейзажи успокаивают взгляд и весьма популярны. А у Саврасова тут по другому: левое, самое толстое, бросающееся в глаза дерево — максимально криво, оно змеится, удваивается, из него торчит пень, как сломанный зуб. Березка в центре — потоньше, но ритмически повторяет мелодию предыдущей. А вот следующее деревце ломает ритм, оно загнуто в противоположную сторону. Пучок из нескольких деревьев у самого правого края совершенно параллелен. Это нарочно, чтобы успокоить наш взгляд после кривых пней первых деревьев.

№3. Нарушение равновесия

Еще один принцип (помимо симметрии деревьев), который нарушает Саврасов, и этим вызывает у зрителя ощущение беспокойства — это разное распределение тяжестей в картине.

Посмотрите, как строится традиционный пейзаж: чистое, пустое небо (легкое), и занятая чем-нибудь темная земля (тяжелая).

А. Саврасов. Ранняя весна. 1880-е. Киевская картинная галерея



А что же происходит в картине «Грачи прилетели»? Все наоборот! Мир перевернут! (Не буду третий раз ставить ту же самую картинку, перемотайте выше и вглядитесь).

Внизу треугольник заснеженной земли — он идеально белый (легкий). Из него торчат черные стволы, но это его ни капли не утяжеляет. Причем этот треугольник направлен вершиной вверх, т.е. он визуально взлетает. Полоса горизонта посередине — темная и очень толстая. Обратите внимание, белая колокольня, которая разбавляет эту темень, воткнута ровно над черным поломанным пнём. Как стартующая ракета, колокольня направляет наш взгляд вверх, вдоль белых стволов деревьев. И вот, наконец, небо. Оно занимает ровно половину картины. И оно "тяжелое": на него наброшена сетка веток, внутри которой, словно кляксы, прилеплены черные гнезда птиц и черные силуэты. Нам кажется, что деревья пригибаются под их тяжестью. Это потому что подложка (фон — небо) — специально очень светлое, чтоб просвечивало. И потому что внизу — белый-белый снег. Если б нижняя часть картины была темной, деревья так бы не "раскачивались" от весеннего ветерка.

Фрагмент картины: видите? Ничего не раскачивается, никакого особого ощущения свежести.



№4. Колорит

Об этом пункте вы наверняка уже сами догадались: уникальное чувство цвета Саврасова. Сочетание белого, голубого и коричневого с черным, которое передает именно тот оттенок тающего снега и весеннего неба, какой бывает.

Казалось бы, так просто, но как легко ошибиться: посмотрите вот на эту копию, найденную мною в интернете. Во-первых, вы теперь видите, что копиист не понял соотношения цветовых масс в картине, испугался перетемнить кроны деревьев с грачами, и за счет этого совершил ошибку.

Но это ладно-то. А вот цвета! Смотрите, сколько здесь добавилось лишних цветов: коричневый, охра, что-то желтенькое, небеса и снег розовые. Зачем? Палитра Саврасова в «Грачах» нарочито очень бедна (как в природе в это время года). Внимание: не всем репродукциям в интернете стоит верить, цвета в них иногда очень перекручивают. Кроме того, есть фотографии картин, снятые до реставрации, где не убран пожелтевший лак. Подозреваю, эта репродукция именно такая.

Теперь посмотрите на картину еще раз и попробуйте вычленить в ней еще какие-нибудь приемы.

Например, почему деревянные крыши домов расположены именно так?

Поздравляю, вы учитесь получать от бессюжетной живописи не только эстетическое удовольствие, но и интеллектуальное!

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