Вирусом COVID-19 заражены уже все страны Евросоюза

10.03.2020, 13:07, Новости дня

В настоящий момент эпидемия коронавируса или очаги инфекции зафиксированы во всех странах — членах Евросоюза. Как передаёт Euronews, сильнее всего пострадала Италия: свыше 9 тысяч заражённых и более 460 летальных исходов.

Свыше 9 тысяч заражённых коронавирусом и более 460 летальных исходов: Италия, власти которой накануне ввели полный карантин на всей территории, — страна — член ЕС, сильнее всего пострадавшая от эпидемии COVID-19.

Отменены не только занятия в учебных заведениях и богослужения, в понедельник вечером были аннулированы все грядущие матчи итальянского футбольного первенства, по меньшей мере до начала апреля.

ДЖУЗЕППЕ КОНТЕ, премьер-министр: Подписан декрет об изоляции, точнее, о необходимости самоизоляции. Никаких отдельных и исключительных красных зон, вся страна, всё население должно оставаться дома, минимизировав все контакты с внешним миром.

Драконовские меры, по мнению властей, при всей их жёсткости, должны остановить дальнейшее распространение эпидемии и поддержать с трудом остающееся на плаву здравоохранение. Правительство обратилось с просьбой к медикам-пенсионерам и к медикам-студентам помочь тем, кто работает в клиниках и больницах практически круглосуточно.

В настоящий момент эпидемия или очаги инфекции зафиксированы во всех странах — членах ЕС. В Испании три десятка умерших, в Мадриде и его пригородах закрыты школы. Те же ограничительные меры правительство ввело и в Стране Басков. Срок их действия — две недели.

ЖЕНЩИНА: Понятия не имею, что делать в такой ситуации, как организовать жизнь. Нельзя оставлять детей с бабушками и дедушками, поскольку пожилые заражаются быстрее коронавирусом.

По состоянию на вечер понедельника во Франции — почти полторы тысячи случаев заражения и 30 летальных исходов. Среди тех, кто подхватил инфекцию, — несколько парламентариев и один министр.

ЖЕРОМ САЛОМОН, генеральный директор агентства по здравоохранению Франции: Более 62 тысяч человек, заболевших COVID-19, поправились. ВОЗ сообщает, что свыше 70 процентов заражённых уже выздоровели.

Утром во вторник стало известно, что Си Цзиньпин приехал с инспекцией в Ухань, город в провинции Хубэй, откуда, как установлено, и началась эпидемия заболевания, получившего название COVID-19. Именно китайские специалисты предупредили, что коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня. Это заявление сделал глава специальной экспертной комиссии по вопросам здравоохранения.

Дата выхода в эфир 10 марта 2020 года.