Дочь Анастасии Заворотнюк заявила, что поездка в Италию являлась для нее знаковой

10.03.2020, 13:07, Разное

Дочь популярной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Стрюкова пояснила подписчиками в Instagram о недавнем путешествии по итальянским городам. Оказывается, поездка стала для наследницы звезды очень знаковой, позволив «приоткрыть створки своей души».
Дочери знаменитости удалось увидеть «другие миры» и познакомиться с итальянской культурой – это помогает изменить картину мира и представление о нем. Помимо Рима, Анна Стрюкова посетила Флоренцию, Сиену и Ватикан. В каждом городе она выделила по несколько самых видных достопримечательностей.

Напомним, актриса Анастасия Заворотнюк, согласно слухам, по-прежнему борется с тяжелым недугом. Семья знаменитости в последние месяцы практически не дает интервью и не делится информацией о состоянии здоровья знаменитой родственницы. На данный момент даже не известно, где проходит лечение звезды – в домашних условиях или в больнице.


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