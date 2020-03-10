Китай-город: Кристина Агилера, Джет Ли, Минг-На Вен и другие на премьере фильма «Мулан» в Лос-Анджелесе

10.03.2020, 13:06, Разное

Премьера фильма «Мулан» по одноименному мультфильму долгое время была под угрозой — несмотря на то что фильм американский, практически все актеры, исполнившие главные роли, — китайцы. Продюсеры и прокатчики всерьез переживали, что из-за сложной ситуации с коронавирусом не все смогут попасть на мероприятие. Однако опасения оказались напрасными — на красной ковровой дорожке позировали все главные звезды фильма, да не одни, а с семьями.

Минг-На Вен Кимора Ли Симмонс с детьми Кристина Агилера Джейми Александр

Джет Ли с дочерьмиПоявилась на премьере актриса Минг-На Вен, известная зрителям по сериалу «Скорая помощь», — в 1998 году она озвучила мультфильм «Мулан», что принесло ей премию «Эмми». Она выглядела великолепно в серебристо-золотом цветочном платье.

Звезда сериала «Герои» Джет Ли сыграл в картине императора Китая, призвавшего на службу по одному мужчине из каждого дома. Именно благодаря этому Хуа Мулан, переодевшись в мужскую одежду, оказывается в армии.

Джет Ли Минг-На Вен и Джейсон Скотт ЛиНапомним, сюжет фильма основывается на китайской поэме VI века. На Китай нападает воинственное племя гуннов. Девушка Хуа Мулан, притворившись парнем, присоединяется к другим воинам и отправляется в опасный поход к подножию заснеженных гор, чтобы остановить нашествие.

Лю ИфэйРоль Мулан исполнила звезда китайского кинематографа, 32-летняя Лю Ифэй. Известно, что продюсеры и ассистенты режиссера очень долго не могли найти актрису на главную роль — они побывали в пяти странах и встретились с почти 1 000 кандидатками. Никто полностью не соответствовал заявленным требованиям: владеть боевыми искусствами, знать английский язык и иметь известность в кинематографе. Лю Ифэй родилась в Китае, но позже получила гражданство США, на родине она хорошо известна по сериалам и фильмам.

Лю ИфэйК слову, недавно стало известно, что зрители не увидят в фильме одного из главных героев — капитана Ли Шанга, который был возлюбленным главной героини. И все из-за движения #MeToo. Продюсеры заявили, что наличие командира, который одновременно является возлюбленным, — очень рискованная и неоправданная идея.

Саундтрек к картине записала Кристина Агилера. Песня называется Loyal Brave True. Кристина появилась на премьере в ярком красно-розовом платье от израильского бренда Galia Lahav и красных лакированных сапогах.

Кристина Агилера и Лю Ифэй

Премьера картины в России состоится 26 марта.