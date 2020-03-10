Редкий выход: Шон Пенн с возлюбленной Лейлой Джордж на благотворительном вечере в зоопарке

10.03.2020, 13:06, Разное

Больше трех лет прошло с тех пор, как первые фотографии Шона Пенна с возлюбленной, начинающей актрисой из Австралии Лейлой Джордж, которая вдвое младше него, облетели свет. Папарацци запечатлели пару на Гавайях, и эти кадры стали редкой возможностью увидеть их вместе. Представлять молодую возлюбленную в свете актер не спешил, и их совместные снимки можно пересчитать по пальцам одной руки. На днях влюбленные побывали на благотворительном мероприятии в зоопарке Лос-Анджелеса. Вечер был посвящен помощи Австралии в ликвидации последствий пожара, а Лейла выступала одним из организаторов мероприятия.

Шон Пенн и Лейла Джордж Когда пара закрутила роман, осенью 2016-го, Пенну было 56 лет, а его избраннице — 24 года. Обстоятельства, при которых пара познакомилась, так и не были обнародованы. После появления первых совместных снимков об отношениях Шона и Лейлы не было слышно год, после чего папарацци запечатлели их вновь на Гавайях. Что примечательно, актер попал в объективы фотографов в тех же купальных шортах, что и годом ранее. После чего СМИ сделали ироничные выводы, что отношения пары развиваются исключительно в период отпуска и на периметре Гавайских островов.

Впрочем, место курортной дислокации пара все же сменила, и летом 2019 года влюбленные были замечены на отдыхе у берегов Сардинии с Леонардо Ди Каприо и актрисой Камилой Морроне, которые также построили отношения, несмотря на большую разницу в возрасте. Для отдыха со вторыми половинками актеры арендовали 51-метровую яхту Nita K II Montego Bay, стоимость которой на неделю обошлась им в 250 тысяч долларов.

Шон Пенн и Лейла Джордж на Гавайях

Нырнуть с головой в отношения с австралийкой Лейлой Джордж Шон решил спустя год после драматического расставания с актрисой Шарлиз Терон, с которой он встречался полтора года и по слухам готовился к свадьбе и усыновлению ее детей. Ранее Шон Пенн был женат на Мадонне (с 1985 по 1989), а затем — на актрисе Робин Райт, с которой прожил целых 14 лет, до 2010 года. В интервью в январе 2015 года Шон признался, что не против вступить в брак и в третий раз.

Вы говорите, что я был женат дважды, но я был женат, будучи менее информированным и мудрым, чем сейчас. Так что я не хочу называть это третьим браком, я буду считать его первым,

— говорил тогда Пенн, находясь в серьезных отношениях с Шарлиз Терон.