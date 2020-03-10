Коронавирус поставил под угрозу церемонию схождения Благодатного огня

10.03.2020, 13:00, Новости дня

Меры, предпринимаемые израильскими властями для предотвращения распространения коронавируса, могут поставить под угрозу церемонию схождения Благодатного огня в иерусалимском Храме Воскресения (Гроба Господня), сообщил источник в церковных кругах.

По словам источника, во вторник в полиции Израиля должно было состояться совещание, посвященное организации церемонии схождения Благодатного огня, на которую прибывают десятки тысяч христианских паломников из разных стран, в том числе из России. В итоге совещание было отменено в связи с угрозой распространения коронавируса. По мнению источника, сама церемония освящения Благодатного огня может попасть под запрет из-за мер, принятых для сдерживания распространения COVID-19.

Как заявили в полиции Израиля, решение по церемонии схождения Благодатного огня в Великую Субботу в иерусалимском Храме Гроба пока не принято.

«Согласно существующим правилам, мероприятия, насчитывающие 5 тысяч участников и более, отменены. Эти ограничения действуют до 23 марта, посмотрим, что будет дальше», – передает РИА «Новости» слова официального представителя полиции Израиля Михаила Зингермана.

Ранее Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ России) призвал верующих воздержаться от паломничества на фоне распространения коронавируса.