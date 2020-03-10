Скандальный арт-объект Покраса Лампаса исчез в Екатеринбурге

10.03.2020, 12:59, Новости дня

Граффити «Супрематический крест» стрит-арт-художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова) в Екатеринбурге, против которого выступали православные активисты, стерлось под снегом, сообщила пресс-секретарь фестиваля «Стенограффия» Екатерина Кизюн.

По ее словам, материалы, которые были использованы при восстановлении, оказались недолговечными, передает РИА «Новости». 

«В принципе, свойственно арт-объектам на Урале не переживать суровую зиму. Восстанавливать эту работу мы пока не планируем, потому что на восстановление требуются огромные ресурсы: человеческие, денежные, временные», – отметила пресс-секретарь.

Кизюн подчеркнула, что вопрос о восстановлении работ в Екатеринбурге стоит очень остро. По ее словам, на 18 марта запланирована встреча с аудиторией и специалистами, где будут прорабатываться вопросы об используемых в граффити материалах.

В октябре Покрас Лампас восстановил свой арт-объект «Супрематический крест» в Екатеринбурге, который был испорчен из-за протестов верующих. 

До этого Покрас Лампас говорил, что готов изменить форму работы.

Моя новая работа в Екатеринбурге — масштабный супрематический крест с цитатами из марифеста Казимира Малевича.

Размер работы: 6686 кв.м. на Адрес: Площадь 1-й Пятилетки, Уралмаш, Екатеринбург.
Дата: 0 8 / 0 7 / 1915—019 в 2 0 : 2 4.

Сделано в рамках фестиваля Stenograffia! pic.twitter.com/6jLe7fNvGm

— Покрас Лампас (@PokrasLampas) July 18, 2019  


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