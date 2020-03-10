Кремль сообщил об отказе Трампа приехать на празднование 9 Мая в Москву

10.03.2020, 12:59, Новости дня

Информацию о том, что президент США Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву, в Кремле получили, но пока не знают, на каком уровне будут представлены США, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы пока не знаем, на каком уровне будут представлены Соединенные Штаты на празднованиях по случаю Дня Победы. Действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет», – передает РИА «Новости» слова Пескова, прокомментировавшего появившуюся информацию о том, что Трамп не приедет на празднование Дня Победы в Москву.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что руководителям стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, следовало бы приехать в Москву на 75-летие Победы.