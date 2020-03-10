В РСТ предсказали изменение спроса на туры в Италию и Израиль

10.03.2020, 12:59, Новости дня

Из-за особых мер борьбы с коронавирусом в Италии и Израиле наблюдается стремительный спад спроса у туристов, сообщила газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Италия у нас уже не рекомендована россиянам для поездок, и поток наших туристов туда уже минимизировался. Едут только горнолыжники. Но поскольку итальянские курорты объявили о досрочном окончании сезона, я думаю, что и этот поток россиян иссякнет. Пока туроператоры перевозят туристов с тех курортов Италии, которые завершают работу, на те, которые все еще функционируют», – отметила Тюрина.

Эксперт подчеркнула: несмотря на то, что туристов приходится перемещать на другие горнолыжные курорты, проблемы с отелями нет. Более того, многие итальянцы всеми способами пытаются получить от ситуации хоть какую-то прибыть, предлагая бесплатно кататься на территории, но с платным проживанием в отеле.

Также она напоминает, что в РФ все еще действует условие: при возврате из Италии, Израиля и других стран, где распространен китайский коронавирус, россияне обязаны пройти двухнедельный карантин. В связи с этим число желающих полететь и в одну, и в другую страну идет на спад.

«В Израиле ситуация аналогичная – количество желающих отправиться в страну россиян все меньше. Поехать туда для того, чтобы две недели сидеть на карантине, – смешно. Но Израиль заявил, что они впустят в страну только тех, кто сможет подтвердить, что у него есть место, где он сможет сидеть на карантине, а иначе его развернут. Поэтому не думаю, что туда вообще кто-то поедет», – считает Тюрина.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции власти Италии с 10 марта запретили народу передвигаться по стране без уважительной причины, а также приостановили любые спортивные состязания, включая национальный чемпионат по футболу.

Ранее минздрав Израиля заявил, что теперь будет отправлять на 14-дневный карантин всех въезжающих в страну, включая собственных граждан. Такие меры были приняты также с целью борьбы с китайским коронавирусом.

По данным на 10 марта коронавирусной инфекцией заразились более 113 тыс. человек. К летальному исходу болезнь привела 4 009 заболевших. При этом выздоровели около 64 тыс. пациентов во всем мире.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / Bloomberg — «Авангарды» Путина грозят развязать новую гонку вооружений

17.02 / Правый консерватор или открытый гей: ХДС выбирает преемника Меркель

31.01 / Осужденные за теракт возле Дворца спорта в Харькове обжалуют приговоры – адвокат

06.03 / Путин заявил о подготовке указа по облегчению получения соцпособий

14.02 / По Дамаску нанесен ракетный удар

10.03 / В Пентагоне и НАСА перешли на удаленную работу из-за коронавируса

04.03 / «Добрый вечерочек» и наушники в ушах: в пензенском вузе рассказали, как выявить опасных студентов

08.02 / Число жертв коронавируса 2019-nCoV в провинции Хубэй увеличилось до 699

04.01 / В окрестностях посольства США в Багдаде взорвалась ракета – СМИ

20.01 / Стало известно о странном поведении Хафтара на берлинской конференции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика