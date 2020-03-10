В РСТ предсказали изменение спроса на туры в Италию и Израиль

10.03.2020, 12:59, Новости дня

Из-за особых мер борьбы с коронавирусом в Италии и Израиле наблюдается стремительный спад спроса у туристов, сообщила газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Италия у нас уже не рекомендована россиянам для поездок, и поток наших туристов туда уже минимизировался. Едут только горнолыжники. Но поскольку итальянские курорты объявили о досрочном окончании сезона, я думаю, что и этот поток россиян иссякнет. Пока туроператоры перевозят туристов с тех курортов Италии, которые завершают работу, на те, которые все еще функционируют», – отметила Тюрина.

Эксперт подчеркнула: несмотря на то, что туристов приходится перемещать на другие горнолыжные курорты, проблемы с отелями нет. Более того, многие итальянцы всеми способами пытаются получить от ситуации хоть какую-то прибыть, предлагая бесплатно кататься на территории, но с платным проживанием в отеле.

Также она напоминает, что в РФ все еще действует условие: при возврате из Италии, Израиля и других стран, где распространен китайский коронавирус, россияне обязаны пройти двухнедельный карантин. В связи с этим число желающих полететь и в одну, и в другую страну идет на спад.

«В Израиле ситуация аналогичная – количество желающих отправиться в страну россиян все меньше. Поехать туда для того, чтобы две недели сидеть на карантине, – смешно. Но Израиль заявил, что они впустят в страну только тех, кто сможет подтвердить, что у него есть место, где он сможет сидеть на карантине, а иначе его развернут. Поэтому не думаю, что туда вообще кто-то поедет», – считает Тюрина.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции власти Италии с 10 марта запретили народу передвигаться по стране без уважительной причины, а также приостановили любые спортивные состязания, включая национальный чемпионат по футболу.

Ранее минздрав Израиля заявил, что теперь будет отправлять на 14-дневный карантин всех въезжающих в страну, включая собственных граждан. Такие меры были приняты также с целью борьбы с китайским коронавирусом.

По данным на 10 марта коронавирусной инфекцией заразились более 113 тыс. человек. К летальному исходу болезнь привела 4 009 заболевших. При этом выздоровели около 64 тыс. пациентов во всем мире.