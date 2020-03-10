Проверку по факту разгрома аптеки начали в Иркутске
10.03.2020, 12:59, Новости дня
Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщили в региональном главке МВД.
В соцсетях появилась информация, согласно которой женщина ворвалась в аптеку и устроила сначала скандал из-за того, что ей не вернули деньги за лекарства, а затем сломала прилавок и ударила провизора.
«По инциденту в аптеке сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаем обстоятельства, после будет принято соответствующее правовое решение», – передает РИА «Новости» сообщение главка.
Там добавили, что представители аптеки обратились с заявлением в правоохранительные органы.
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