Проверку по факту разгрома аптеки начали в Иркутске

10.03.2020, 12:59, Новости дня

Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщили в региональном главке МВД.

В соцсетях появилась информация, согласно которой женщина ворвалась в аптеку и устроила сначала скандал из-за того, что ей не вернули деньги за лекарства, а затем сломала прилавок и ударила провизора.

«По инциденту в аптеке сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаем обстоятельства, после будет принято соответствующее правовое решение», – передает РИА «Новости» сообщение главка.

Там добавили, что представители аптеки обратились с заявлением в правоохранительные органы.


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