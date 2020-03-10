В Грузии началось строительство командно-штабного центра НАТО

10.03.2020, 12:59, Новости дня

Строительство нового, современного командно-штабного центра, который будет введен в строй в 2022 году, началось на территории учебного центра НАТО «Крцаниси» близ Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.

В церемонии приняли участие министр обороны Ираклий Гарибашвили и представители командования Сил обороны Грузии.

Центр рассчитан на проведение международных и внутренних штабных учений.

После его открытия здесь сразу же состоятся учения НАТО-Грузия.

В ноябре прошлого года Ираклий Гарибашвили подписал в США новое рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны на ближайшие три года взамен предыдущего документа, определявшего сотрудничество 2016-2019 годов.