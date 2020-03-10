Мнение: Штаб-квартира Джулани

10.03.2020, 12:54, Разное

Сирийское ТВ демонстрирует штаб-квартиру главаря "Ан-Нусры" Джулани, которая находилась к западу от Алеппо и была брошена боевиками во время недавнего наступления сирийской армии. "Ставка" представляла из себя огромный подземный бункер, хорошо защищенный от ударов с воздуха и имевший различные удобства. Расположен он был в сети тоннелей в районе города Анахара. В 2016-м году он использовался для руководства операциями "Ан-Нусры" в ходе битвы за Алеппо.

И просто до кучи.


Боевики "Ан-Нусры" приунывшие в уничтоженном турецком бронетранспортере.

Источник: Colonel Cassad


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