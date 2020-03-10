Гематологи назвали 7 признаков, сигнализирующих о начавшейся лейкемии

10.03.2020, 12:28, Разное

Лейкемия относится к одному из видов рака, причём данное заболевание начинается бессимптомно. Гематологи назвали семь признаков, которые сигнализируют о начавшемся недуге.
Рак крови сопровождается качественным перерождением белых телец – лейкоцитов, постепенно утрачивающих изначальные функции. Вместе с тем, усиливается процесс их неконтролируемого деления, при этом вытесняются эритроциты – красные кровяные тельца. Далее поражённые лейкоциты распространяется по всему организму, проникают в органы и провоцируют необратимые патологические изменения.

Первым признаком заболевания является анемия, сопровождающаяся бледностью кожи, головокружением и прострациями. Следующим симптомом считают появление кровоподтёков, в том числе при малозначительных повреждениях кожи. Наряду с этим, повышается склонность к инфекциям, при этом человек начинает чаще болеть. Затем гематологи называют увеличение лимфоузлов, расположенных в подмышках, паху и в горле.

При лейкемии наблюдается также снижение веса на фоне потери аппетита. Раковые клетки вырабатывают вещества, негативно влияющие на усвоение организмом пищи. Симптомом рака крови признают также боль под рёбрами слева, где находится селезёнка. Седьмым признаком является обильное потоотделение во время сна, вызываемое развивающейся лейкемией.


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