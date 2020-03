Командующий армией США в Европе мог заразиться коронавирусом

10.03.2020, 12:28, Новости дня

Командующий силами США в Европе генерал Кристофер Каволи мог заразиться коронавирусом SARS-CoV-2.

Заявление министра армии США Райана Маккарти опубликовал в Twitter журналист BuzzFeed Джейсон Леопольд.

В заявлении сказано, что Каволи и несколько членов его штаба могли заразиться во время недавней конференции. Сейчас они работают удаленно и следят за своим самочувствием.

Где и когда проходила конференция, а также сколько человек могли заболеть, Маккарти не уточнил.

«Должностные лица из системы здравоохранения армии США в Европе уведомили всех остальных сотрудников США, которым грозит опасность заражения. Здоровье и благополучие наших солдат, семей, гражданских лиц, союзников и партнеров является важнейшим приоритетом», – сказано в заявлении.

Statement from Secretary of the Army:

The commander of U.S. Army Europe, along with several staff members, may have been exposed to #COVID19 during a recent conference. pic.twitter.com/bfQHnrXH9r

— Jason Leopold (@JasonLeopold) March 9, 2020

The Hill пишет, что до этого коронавирусом в Европе заразился еще один американский военнослужащий – моряк военно-морских силы США, который служит в Неаполе.

Генерал-лейтенант Каволи возглавил армию США в Европе в январе 2018 года, сообщается на сайте министерства обороны страны.

Штаб-квартира командования сухопутных войск США в Европе базируется в немецком Висбадене.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, где проживает 11 млн человек.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на 9 марта, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 109 578, 3809 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – 80 904 – в Китае, там скончалось 3123 человека.