Врача ВОЗ в Черновцы пригласили местные медики

10.03.2020, 12:28, Новости дня

Врача Всемирной организации здравоохранения попросили приехать в Черновцы местные медики. Об этом 9 марта АСС сообщила председатель Черновицкой областной государственной администрации Наталия Гусак.

«ВОЗ всегда посылает своих представителей в страну, в которой обнаружено больного коронавирусом. В делегацию входит и специалист, который отвечает именно за клинику, то есть, правильно ли лечат больного коронавирусом. Мы попросили, чтобы именно этот специалист приехал в Черновцы, осмотрел больного и проверил правильность назначенного лечения», – сказала она.

Таким образом, медики хотят снять определенное напряжение в обществе и возможную недоверие близких больного к украинским врачам, пояснила представитель ОГА. 

Гусак отметила, что состояние больного пациента стабильное, температура тела в течение суток колеблется от 37,1 до 37,6 градуса.

Она добавила, что последний тест на коронавирус у пациента дал положительный результат. Согласно протоколам, гражданину будут проводить его еще несколько раз и лишь после нескольких подряд отрицательных результатов можно утверждать, что пациент выздоровел.

Житель Черновцов помещен в областную инфекционную больницу 3 марта после путешествия по Италии. Это эдинственный в Украине случай заражения коронавирусом. В этот же день его жену увезли на обсервацию после протестов соседей. При этом у женщины не было никаких симптомов заболевания.

9 марта в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одного мужчину.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в ВОЗ не исключили, что вирус может вызвать пандемию, а 9 марта назвали ее вполне реальной.

По состоянию на начало суток 10 марта с момента начала вспышки нового коронавируса в Китае заболели 80 754 человека, 3136 умерли, 59 897 выздоровели. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9 марта за пределами Китая коронавирусной инфекцией заразились 28 673 человека в 104 странах. Смертельных случаев 686. 202 из них – за последние сутки.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»


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