В Иране из-за вспышки коронавируса временно освободили около 70 тысяч заключенных

10.03.2020, 12:28, Новости дня

9 марта в Иране из-за вспышки коронавируса временно освободили из тюрем около 70 тыс. заключенных. Об этом сообщил глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси, пишет Iran News Daily. 

По его словам, в первую очередь были освобождены те, у кого были проблемы со здоровьем.

«Освобождение заключенных во время вспышки коронавируса должно продолжаться до того момента, пока это не создаст небезопасную обстановку в обществе», – сказал Раиси. 

Когда именно заключенные должны будут вернуться в тюрьмы, он не уточнил. 

В докладе Организации Объединенных Наций, представленном 9 марта, отмечается, что коронавирус мог попасть в иранские тюрьмы. 

«Переполненность, плохое питание и отсутствие гигиены [в иранских тюрьмах] являются серьезной проблемой. Эти проблемы указывают на высокий риск для здоровья заключенных от недоедания и болезней. Недавние сообщения указывают на то, что COVID-19 распространился в иранских тюрьмах», – сказал специальный докладчик ООН по правам человека Джавид Рехман. 

В Иране зафиксировано наибольшее количество инфицированных коронавирусом на Ближнем Востоке. По данным на 10 марта, в стране заболело 7161 человек, 237 погибли. Среди погибших от коронавирусной инфекции – депутат иранского парламента Фатима Рахбар и член Совета целесообразности Сейед Мирмихаммади.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане, где проживает 11 млн человек.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на 9 марта, по данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом в мире увеличилось до 109 578, 3809 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – 80 904 – в Китае, там скончалось 3123 человека. 


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