Маршрутные поручения на нефтепрокачку в Белоруссию оформили на 208 тыс. тонн

10.03.2020, 12:28, Новости дня

Маршрутные поручения на прокачку нефти в марте в Белоруссию оформлены на 208 тыс. тонн: из них на «Нафтан» – 177 тыс. тонн и 31 тыс. тонн на Мозырский НПЗ, однако поданных заявок почти в два раза больше, сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

Демин сообщил, что «маршрутные поручения на прокачку нефти в марте в Белоруссию оформлены: 177 тыс. тонн на «Нафтан» и 31 тыс. тонн на «Мозырь», передает РИА «Новости».

Он уточнил, что заявок почти в два раза больше, чем оформленных поручений.

«Заявленные объемы почти в два раза больше, чем маршрутные поручения. Но будут ли они оформлены, мы не можем сказать», – отметил советник президента «Транснефти».

Ранее сообщалось, что Белоруссия увидела в обвале цен на нефть возможность договориться с Россией.

До этого глава белорусского МИДа Владимир Макей заявил, что Минск не видит смысла работать с Москвой по углублению интеграции, пока не решены вопросы поставок нефти.

Перед этим президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в том, что она «с помощью вентиля на нефтяной трубе пытается решить выгодные для себя вопросы».