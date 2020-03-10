Банду похитителей икон задержали в Подмосковье

10.03.2020, 12:28, Новости дня

Полицейские задержали трех мужчин, подозреваемых в серийных кражах икон из храмов Подмосковья и Нижегородской области, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в январе двое мужчин с помощью монтировок открыли окно Благовещенского храма в селе Степановское Раменского района Московской области и проникли внутрь. Они похитили икону с изображением Георгия Победоносца после чего скрылись.

«Было установлено, что участниками группы по аналогичной схеме похищены чтимые образы в храмах, расположенных в селах Сар-Майдан и Кириково Нижегородской области. Среди них – «Преображение Господне», «Спас Нерукотворный», Боголюбская и Казанская иконы Божией Матери, «Преподобный Макарий Желтоводский», «Святой апостол Павел» и «Святой Великомученик и Целитель Пантелеймон», – передает РИА «Новости» слова Волк.

Сотрудники МВД при участии Росгвардии задержали трех ранее неоднократно судимых жителей Подмосковья. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Злоумышленники арестованы.

Ранее в полицию обратился юрист Троице-Сергиевой лавры с заявлением о краже из патриарших покоев: стоимость украденных ценностей превышает 8 млн рублей.


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