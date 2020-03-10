Иван Охлобыстин высказался о молодежи, заявив об изменении границ возрастов

10.03.2020, 12:28, Разное

Известный актёр Иван Охлобыстин высказался о российской молодёжи. Знаменитость заявил об изменении границ возрастов, указав на не радикальные отличия между поколениями.

Популярный артист выразил своё мнение о современных молодых людях. Охлобыстин считает, что многие его соотечественники не правы, когда заявляют о каких-то радикальных различиях между взрослыми людьми и нынешней молодёжью. Актёр отметил, границы между возрастами стали тоньше, причём данную трансформацию следует связывать исключительно с медициной и фармакологией. Необходимо принимать во внимание и образ жизни людей, которые стали жить дольше, так как двигаются больше и занимаются физкультурой. В молодости, отметил артист, он и его сверстники верили в то, во что и сейчас верит современная молодёжь.

Иван Охлобыстин признался о присутствии определённой обеспокоенности из-за того, что жизнь человека слишком коротка. По данной причине, проживая каждый свой новый день, актёр старается использовать время максимально, направляя усилия на общение с близкими и на различные творческие исследования.