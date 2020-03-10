В Крыму двое местных жителей украли и сожгли сейф с деньгами

10.03.2020, 12:28, Разное

Правоохранители арестовали двух жителей Крыма, которых подозревают в краже сейфа с деньгами. По информации представителей пресс-службы регионального МВД, к ним обратился сотрудник районной организацией с заявлением о пропаже.

Как оказалось, в сейфе находилось более 50 000 рублей. После проведения расследования полицейские нашли подозреваемых – ими оказались двое местных жителей 34 и 40 лет. По словам одного из задержанных, за день до этого он встретился с другом, который и предложил ему осуществить преступление. В итоге, после кражи мужчины скрылись в соседнем заброшенном здании, где попытались открыть сейф, но долгое время у них не получалось – лишь с помощью металлического кола им удалось осуществить задуманное.

Примечательно, что реальных денег они не нашли (хотя они там и были), так как все делали очень быстро – в сейфе находилось много пачек рекламных листовок с изображением денежных купюр. Чтобы избавиться от улик, мужчины решили сжечь металлический шкаф вместе с содержимым. Подозреваемых обвиняют в краже, и в случае доказательства их вины они могут получить до 5 лет лишения свободы.