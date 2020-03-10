«Эрмитаж» и корпорация Apple сняли совместный фильм-прогулку по музею

10.03.2020, 12:27, Разное

«Эрмитаж» совместно с корпорацией Apple реализовали общий проект. Фильм-прогулка по залам музея с экспозициями снят одним кадром и занимает по времени пять часов.

В ходе съёмки использовался смартфон iPhone 11 Pro Max, причём для всего длительного творческого процесса хватило одного заряда аккумулятора. Согласно сюжету, лента представляет собой прогулку по музею. В предложенном проекте продемонстрированы экспозиции, находящиеся в 45 залах, и не менее 600 произведений различного вида искусства. Фильм стал попыткой запечатлеть всего один день, проведенный среди уникальных картин и скульптур, пояснила в СМИ режиссёр картины Аксинья Гог. Специалист отметила, для неё в новом проекте крайне важным моментом является наличие связи между искусством и современной жизнью, в которой изобилуют новейшие технологии. Глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что творческий эксперимент освещает иной взгляд на экспонаты музея.

Лента создаёт модель путешествия некоего посетителя по залам, который на медитативном уровне рассматривает бесценные произведения искусства. Формат съёмки, использованный в ленте, как бы формирует у зрителя способ медленного восприятия образов, представленных на полотнах и в скульптурах.