Новак назвал сроки восстановления цен на нефть

10.03.2020, 12:11, Новости дня

Восстановление цен на нефть может занять несколько месяцев, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

«Что касается восстановления котировок (нефти), я думаю, что это займет несколько месяцев», – сказал Новак в интервью «России 24».

При этом он отметил, что падение цен на нефть не повлияет на стоимость бензина в России, поскольку правительство ранее приняло регуляторные меры.

Новак отметил, что РФ получила около 10 трлн рублей от сделки ОПЕК+ за три года действия соглашения. 

«Я хотел бы отметить, что сама сделка ОПЕК+, которая уже три года реализуется, показала свою эффективность. Это были правильные решения, поскольку РФ получила за этот период порядка 10 трлн рублей дополнительно», – сказал он.

Между тем министр не исключил, что могут быть заключены новые договоренности с ОПЕК по сокращению добычи нефти. 

«Двери не закрыты – то, что соглашение после 1 апреля о сокращении не продлено, не означает, что мы не можем в дальнейшем взаимодействовать со странами ОПЕК и «не ОПЕК». Была подписана в прошлом году хартия, и в ее рамках мы будем продолжать взаимодействие», – сказал он.

Новак добавил, что при необходимости у РФ «есть различные инструменты, в том числе сокращение, увеличение добычи». 

Во вторник цены на нефть выросли на 7%, приближаясь к 37 долларам за баррель, после рекордного падения на 24-25% из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+. 

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему резко падают курс рубля и цены на нефть. 


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