Личное: Не считая предварительных ласк

10.03.2020, 12:09, Разное

О горестях доярок и их открытиях.

landfremderin

Здравствуйте Эволюция,

Я оказалась в сложной ситуации и прошу о помощи. В 2016/17ом я прочитала Ваш блог с начала до конца и с тех пор читаю каждый день и перечитываю многое по несколько раз. Книгу тоже прочитала. Но не припомню чтобы вы писали что-то по моей проблеме или когда было мне не актуально я это пропустила мимо.

Дело в деликатной проблеме сексуального плана моего бывшего МЧ, П.

(Если внимательно прочитать формулировку проблемы, сразу понятно, что не так с автором. Она видит свою проблему в другом человеке. Она пишет о деликатной чужой проблеме. И она пишет о проблеме бывшего МЧ. Народ, вас не касаются чужие проблемы, тем более деликатные, тем более бывших МЧ. Суньте свой длинный нос не в чужие дела, а в свои, и все у вас начнет налаживаться)

П. красив и выглядит всегда с иголочки. Еще он соблюдает определенный строгий порядок при развешивании белья на сушку, все футболки «смотрят» в одну сторону, большие трусы слева, поменьше справа, особый порядок развешивания одежды в шкафу, размещения посуды в посудомоечной машине, в коридоре невидимая линия за которую нельзя заступать в обуви, пылесосить надо в день по несколько раз (шерсть от собаки и кошки). Кроме того трусы у него все одинаковые но двух размеров: побольше — для дома, впору — для носки вне дома. Впору раздражают поэтому не носятся всегда, так же как и другие вещи и бирки на одежде, такая сверхчуствительная кожа. Раздражают его и волосы (даже на моих больших пальцах ног две волосинки надо было сбривать) и сам себя он брил и на руках и ногах и груди но потом как-то смирился с волосами на руках и ногах и осталась только грудь. К слову волоски там еле заметные, вовсе не горилла. Раздражал его так же мой запах если я мылась более 6 часов назад, сам принимает душ ежедневно два раза и меньше двух раз считает ненормальным.

(По всем этим сладострастным перечислениям, какой зануда и псих ее бывший, сразу видно обиженную бабу. Девушки, не палитесь вы так откровенно, не злобствуйте, не прыскайте ядом в сторону тех, кого раздражал ваш запах и общий с вами быт. Понятно, что вам неприятно, но ваш яд при публичном описании делает вас совсем жалкими. Описывайте свои недостатки, не пытайтесь высмеять тех, к кому вы липли, а вас не хотели, не позорьтесь)

Лишь только гости выходят за порог он тут же драит полы и дезинфицирует туалет со спиртосодержащими средствами. Мы познакомились год назад и с первого взгляда я влюбилась а всем этим его особенностям не придавала значения, радовалась что чистоплотный, опрятный, красивый, умный, без ВП, хорошая работа и у меня скоро взорвутся часики, поскольку приближается 35.

(Он и есть чистоплотный и опрятный, а у нее взрываются часики)

Он мой ровесник. И у него и у меня ранее были и длительные и короткие отношения но немного и без длительных перерывов между ними. Собственно проблема выяснилась быстро, так же быстро как закончился наш первый секс, а потом второй, пятый, десятый и тд всегда без изменений и речь о буквально паре минут. Может максимум 5 в самый лучший день, а под сильным алкогольным опьянением однажды даже где-то 15 минут, не считая предварительных ласк.

(Автор пишет, что читает мой блог внимательно, но у доярок всегда избирательное зрение. Сколько бы я ни писала, что 2 минуты — это норма, а 15 минут — это затянутый половой акт, они все равно будут звенеть своими доилками и просить больше. Дояркам нужно усвоить, что если 2 минут им не хватает, сексуальные проблемы у них, а не у мужчин. Для мужчины это норма. По большому счету дояркам не секс нужен, а отжать и выдоить побольше внимания и энергии из партнера. Доярки — это самые несексуальные женщины, каких только можно себе представить. Они использует секс как корм для своей унылой короны)

Я решила для себя что не буду надеяться на улучшения и буду рассматривать перспективы отношений в тех обстоятельствах, что есть и сразу же пришла к выводу, что я как-то смогу это пережить или приспособиться, тем более что в самом начале было много ласк другого рода и я не могла сказать, что прям совсем не удовлетворялась от нашего секса. Но со временем ласки, пре- и после-людии сошли на ноль и осталась лишь пара минут. Но зато часто, даже по несколько раз в день, когда свободного времени было много.

(При любом удобном случае она его доила. При этом смотрела на него строго, как ревизор, сверяла с ГОСТом. Разве удивительно, что его вскоре стал бесить ее запах и волоски на пальцах ее ног?)

Кроме этой проблемы меня сразу шокировало, а потом просто держало в озадаченном состоянии как он мог заниматься сексом без какого-либо эмоционального контакта до и после, просто так «пошли сексом займемся?» без каких-либо предпосылок, а сразу после того как кончил «машинка достирала, пойду развешаю». Такая эмоциональная отстраненность заставляла чувствовать себя нелюбимой, тем более что он перестал заморачиваться на счет моей удовлетворенности, а когда я сообщила, что чувствую себя секс-сервисом и использованной он искренне удивился и сказал что, конечно, этого он не хотел, но не сказать, что что-то после этого поменялось.

(Вот чего хочется дояркам. Внимания, а не секса, и по этой части они ненасытны, готовы часами истязать партнера, поскольку чувствуют себя в этот момент в центре внимания. Доярка не может простить, когда чувствует себя нелюбимой. Она начинает злиться, ненавидеть мужчину и считать его импотентом или психом)

И вот я уже в конец разочаровалась и решила, что тут ничего не сделать, я больше не чувствовала себя с ним комфортно ни физически, ни эмоционально. К тому же он мне как раз сказал накануне, что не факт, что я не притворяюсь такой хорошей и он за мной бдит. И правда, я стала замечать, что он проверял, придвинула ли я стул назад после того, как посидела на нем, в соответствие с заведенным порядком расстановки мебели, опустошила ли отсек с пустыми капсулами в кофе-машине и тд и стала совсем ужасно себя чувствовать, как под пристальным взглядом через лупу на экзамене.

(Парень онегин и не может просто так выкинуть женщину за дверь, хотя быт с ней для него дискомфортен и раздражает в ней уже все)

Обсуждать проблемы в сексе я не видела смысла, так как не верила что это поможет, скорее только все ухудшит и плохо с сексом станет не только у меня но и у него.

(Она думает, что ему было хорошо в сексе, а он просто здоровый парень и у него хорошая потенция, так что даже с ней он мог регулярно и безо всякого эмоционального контакта)

Кроме того, почти полностью уверена, что он не думает, что у него есть проблема (то ли ему никто не говорил то ли он им не верил) и может мне не поверит, ведь мыться один раз в день он мне не верит, что нормально, так и про более длительный секс все может выдумка.

(Автор, мыться один раз в день не так уж и нормально, если у вас сильная потливость, например, и активная работа сальных желез. Мыться утром и вечером — вполне норма)

Я говорила, что может стоит ему проинформировать себя по части секса в контексте объяснений своей физиологии, что я не могу приступать к сексу без предварительных ласк, но он не счел нужным ничего почитать.

(Этот парень сексуальный, если выдерживал такую зубодробительную Училку с указкой. Она еще хуже, чем Лидия из того анекдота: «Эдуард, ваши фрикции не оставлют меня равнодушной». Та хотя бы хвалила Эдуарда, а эта читает ему нравоучения. И все это от обиды, что он ее не любит)

В остальном у нас было все прекрасно, он признался в любви вскоре после начала отношений, я сразу же ответила что с первого дня влюблена, совместный досуг и общие интересы, взаимопонимание, общие цели на создание семьи, в других сферах я чувствовала и его поддержку и заботу, мы всегда дарили друг другу продуманные подарки и он дарил мне мелочи без повода и цветы, хотя эмоциональной вовлеченности всегда мне немного не хватало, но он и сам говорил, что у него плохо с выражением чувств, что человек он сложный, с многими привычками, которые людям кажутся необычными. Я это восприняла как сигнал что в наших отношениях мне надо подстраиваться. Не уверена даже, что это колпачок, скорее и правда констатация факта. У меня хорошее образование и работа, но зарплата меньше и ОЗ я думаю тоже поэтому подстраиваться какое то время я была готова. Думаю окружающие считают его специфическим но нормальным человеком.

(Она не уверена, что у нее колпачок. Вот бы рапаны забыли это слово и выучили слово «щипцы»)

В итоге я объявила о расставании, заявив, что чувства мои, к сожалению, угасли. Он внешне вроде не очень расстроился. Вздохнул и сказал «ну тут значит ничего не поделаешь». Потом написал смс что очень жаль но он понимает что я свои чувства не контролирую и значит ничего не поделаешь.

(Не выдержала доярка, что он после секса не с ней ворковал, а трусы свои на сушилку развешивал, большие справа, поменьше слева. Взбесилась и импульсивно объявила о расставании. Надеялась, что он побегает и попрыгает, но он выдохнул и перекрестился. Не удивлюсь, если он осознанно пытался выдавить ее из своего дома, делая ей замечания на каждый ее шаг, не так поставила, не туда положила. Онегины часто именно так выдавливают доставших их женщин)

Через пару месяцев я наткнулась на книгу и решила подарить ему, в которой главный герой страдает синдромом Аспергера, но даже не знает этого. У него тоже много правил и строгий порядок и гигиена, распорядок дня, много ритуалов. Он решил найти жену так как по статистике женатые мужчины живут дольше и список требований к кандидаткам тоже есть, как у П., но влюбился он в ту, которая ни по одному пункту его требований не подходит, а та, что подходила по требованиям сама его послала. Мне казалось, что они с героем во многом похожи и я решила, что может П. найдет это забавным и почитает книгу с удовольствием, а потом меня осенило…

(Два месяца она ждала, что он позовет ее. Обида все это время душила ее. И когда она решила пнуть его, кинув ему книгу про аутиста, ее вдруг осенило, что, если он действительно аутист, это меняет дело. Ведь часики все так же взрываются, даже больше, а других мужчин не видать)

Я стала читать про этот синдром и про другие формы аутизма у взрослых и нашла что среди симптомов отмечают и сенсорную гиперчувствительность, людей раздражают запахи, прикосновения, и сексуальные дисфункции, включая преждевременную эякуляцию из-за сверхчувствительности, и сверх-гигиену и эмоциональную отстраненность и недостаток эмпатии в интерпретации выражений лиц и понимании чувств людей, и недостаток эмоционального контакта в сексуальной сфере и чрезмерная приверженность ритуалам и строгому порядку.

(Она читала и это было ей как елей. Значит он действительно просто болен, а не разлюбил. Поникшая корона распрямила свои зубцы)

А потом я припомнила одного бывшего с такой же дисфункцией, но менее резко выраженной, и он тоже невротично следил за порядком, чистотой и гигиеной, бежал в душ сразу после секса.

(Потом она вспомнила, что после нее и другие сразу бежали в душ)

Конечно было перечислено и много других симптомов, которых у П. я не замечала, таких как повторяющиеся движения частями тела, или сверх-интерес к какой-то узкой тематике, или проблемы в социальных взаимоотношениях. Но теперь я стала сомневаться, что он меня не любил и делал вид, что мои жалобы на неудовлетворенность его удивляли, и что его эмоциональный холод не связан с нелюбовью.

(Несмотря на то, что большинство описаний не совпадало, она все-таки решила накормить этим свою корону)

Может у него и нет аутизма, но какое-то близкое к этому состояние? Считаются ли описанные мной вещи отклонением от нормы? Могут ли они прогрессировать с возрастом? Может он и правда считал, что все у нас хорошо, и что мне нечем быть недовольной. Теперь я не уверена, что поступила правильно, разорвав отношения и наврав, что любовь прошла.

(Она готова снова внедриться в его жизнь и стойко терпеть его раздражение, пока он не спустил ее с лестницы)

По крайней мере может стоит как-то деликатно ему сообщить о моих предположениях (как? И не ранит ли это его еще больше?).

(Училку ее не жаловали, но теперь она хочет нарядить ее в белый халат и шапочку с красным крестом)

Может он конечно и не поверит мне или не захочет ничего налаживать, но так хотя бы есть какой-то шанс.

Мои чувства к нему еще сильны, я просто не верила в их взаимность.

(Но когда часики взрываются, хочется пойти на насилие)

Очень надеюсь на подсказку и благодарна за ваш труд. Спасибо, что дочитали до конца.

(Какую подсказку ждет от меня эта женщина? Почему она называет ожидаемый разгром таким миленьким словечком?)