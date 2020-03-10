Эксперты назвали самые неудачные тюнинги «Москвича» ИЖ «Пирожок»

10.03.2020, 12:07, Разное

Легкий фургон ИЖ-2715 и 2717 «Ода» был своё время прозван в народе «Пирожком». Речь идёт о немногих представителях этого класса, которые выпускались в советское время. Иногда такие транспортные средства становились объектами не самых лучших экспериментов от тюнеров.

К примеру, очень давно «Оду» решили переделать в пикап, так как владелец длительное время мечтал о таком автомобиле. В итоге, машину удалось переделать, но у неё остался слишком маленький грузовой отсек. Еще одним недостатком можно назвать не самый лучший окрас – красные звезды выглядят не очень логично на зеленом фоне.

Следом располагается «Пирожок» со спортивными чертами. Транспортное средство оснастили соответствующими бамперами, железными крыльями и порогами, турбодвигателем, перетянутым салоном с кожаными элементами. Впрочем, скорость автомобиля осталась прежней, да и сам владелец заявил: он сделал тюнинг только ради развлечения.

В заключении, тюнеры когда-то переделывали советский автомобиль под американский маслокар с большим количеством пластиковых накладок. Еще одной особенностью можно считать радиаторную решетку по подобию «Хаммера».