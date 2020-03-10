Онищенко раскритиковал меры борьбы с коронавирусом в Италии и Израиле

10.03.2020, 11:59, Новости дня

Власти Италии должны были ограничить передвижение по стране еще неделю назад, а Израиль ввел неуместную изоляцию, сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«Итальянцы опоздали со своими мерами, как минимум, на неделю. Несмотря на то, что наша страна соседствует с Китаем, было только два случая заражения, и то китайцы, которые приехали к нам. А в Италию привезли уже 15. Раньше нужно было начинать борьбу», – заметил Онищенко.

«Что касается Израиля, то их меры явно избыточны», – уверен эксперт.

Врач объяснил, что Израилю следовало принять такие меры только в отношении некоторых стран, таких как Италия, Иран, Южная Корея. Но нет никакой необходимости ставить на карантин абсолютно всех въезжающих.

По его мнению, таким образом страна в первую очередь вредит своей экономике. «Я бы сказал по поводу Израиля, что это неуместная изоляция», – подытожил Онищенко.

Во вторник 10 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции власти Италии подписали декрет, который ограничивает передвижение граждан по всей территории страны. Также прекращены массовые спортивные состязания и запрещены любые групповые встречи.

Ранее для борьбы с китайским коронавирусом власти Израиля приняли решение отправлять на обязательный двухнедельных карантин всех возвращающихся в страну граждан, а иностранцев будут пускать в страну только при наличии места для 14-дневной изоляции.

Число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 113 тыс. человек, погибли более 4 тыс. инфицированных. При этом выздоровели почти 64 тыс. больных.