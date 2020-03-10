Названы сроки проведения XXIV Петербургского международного экономического форума

10.03.2020, 11:59, Новости дня

XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в 2021 году, говорится в сообщении фонда «Росконгресс».

«XXIV Петербургский международный экономический форум состоится в 2021 году», – передает РИА «Новости» сообщение фонда.

Как уточняют организаторы, форум 2020 года, который должен был пройти с 3 по 6 июня, был отменен в связи с решением Всемирной организации здравоохранения объявить чрезвычайной ситуацией международного значения вспышку коронавирусной инфекции.

Ранее оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) решил, что форум в 2020 году проводиться не будет.


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