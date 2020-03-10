Экс-замдиректора ФСИН Коршунова признали виновным в растрате средств на закупку сахара

10.03.2020, 11:59, Новости дня

Замоскворецкий суд Москвы оглашает обвинительный приговор бывшему заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олегу Коршунову по делу о растрате средств, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов.

«Коршунов совершил растрату с использованием своего служебного положения», – передает ТАСС решение судьи. В настоящее время оглашение приговора продолжается.

Напомним, в сентябре 2017 года был задержан замглавы ФСИН Олег Коршунов по подозрению в должностных преступлениях. По некоторым данным, речь шла о недостаче при строительстве СИЗО «Кресты-2».

Тогда же была арестована предпринимательница Марина Дюкова, в ноябре 2018 года ее приговорили к 2,5 годам колонии за преступный сговор с Коршуновым.


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