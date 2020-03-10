Женщина на Урале отказалась проверяться на коронавирус после приезда из Италии

10.03.2020, 11:59, Новости дня

В челябинском городе Миасс полиция и медики ищут местную жительницу, вернувшуюся из Италии, которая контактировала с больным коронавирусом, сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

«Женщину еще в аэропорту, когда она вернулась из Италии, уведомили, что ей придется находиться под медицинским наблюдением две недели. Есть данные, что она контактировала с носителем коронавируса. К ней приходят терапевты и полиция, но она никому не открывает двери», – рассказали URA.ru в пресс-службе.

Женщина вернулась из Италии накануне, но по приезду не обратилась к врачам. В результате по иску Роспотребнадзора суд отправил ее на карантин. 

При этом после решения суда, по данным минздрава, женщина не выходит на контакт с медиками. 

В настоящее время случаев заболевания коронавирусом на территории Южного Урала не выявлено.

Напомним, на первое место по смертности от коронавируса вышла Италия. Там, по последним данным, от этого заболевания погибли 463 человек.


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