Мнение: Сотни собак и кошек с перерезанным горлом — «дикая» живодерская эвтаназия по-российски

10.03.2020, 11:54, Разное

До чего же у нас дикая страна. Порой шерсть дыбом на загривке от новостей из регионов. Полиция рассматривает два заявления: одно от зоозащитников — сотням кошек и собак в Центре передержки перерезали горло. Да, их хозяева питомцев уже не дождутся. Второе от Центра — зоозащитники распространяют бешенство, нарушив карантин и самовольно вскрыв контейнер. Кого наказывать, пока не решили, разбираются. Но послушайте, какие же дикари и варвары эти люди.

Началось все с того, что волонтеры фонда «Белый Бим» обнаружили на территории пункта передержки животных (ППЖ) закрытый контейнер с сотнями мертвых животных. Собакам и кошкам перерезали горло. Хотя не всем. Некоторых душили веревками.

Выяснилось, что животных убили по распоряжению департамента ветеринарии Якутии — якобы у одного из животных диагностировали бешенство. Нет уверенности, что это правда.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева сразу открестилась от этой истории: «По факту обнаружения трупов собак сегодня я обратилась в столичную полицию с просьбой дать правовую оценку произведенным действиям, а также поставила в известность прокурора города Якутска. Я, пожалуй, больше других заинтересована, чтобы в Якутске соблюдалось законодательство как о защите здоровья граждан, так и о защите животных». Затем градоначальник заверила, что никаких решений по поводу убийства животных лично она не принимала. Если кто решит обвинить мэра в жестоком обращении с животными, такое обвинение будет заведомо ложным, написала Авксентьева в Instagram.

В общем, оказалось, всех убили специально обученные живодеры по поручению департамента ветеринарии Якутии, поскольку ранее у одной из отловленных собак было выявлено бешенство. «Поскольку больное животное непосредственно контактировало с животными, находящимися в приюте и могло их заразить, приняты меры по недопущению распространения заболевания». В департаменте также заявили, что бешенство представляет серьезную опасность для населения, а методов его лечения не разработано, поэтому всех без исключения животных с подозрением на вирус подвергают эвтаназии. Специальная комиссия ветеринарной службы решила — ну и провели эвтаназию. Как умеют. Вместо уколов животным просто резали шеи, как баранам. Душили веревками — это, видимо, уже для удовольствия.

Интересно, что около 70 собак бегали по улице. Возможно, как раз зараженные бешенством. Устаешь резать и душить, видимо, — отпустили пока. Потом собирались вернуться, чтобы дорезать всех остальных. Но тут, как назло зоозащитники все испортили. Вечно они лезут, куда не просят.

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