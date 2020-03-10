Мнение: Почему трудами праведными не нажить каменных палат

10.03.2020, 11:26, Разное

Есть два вида лени: лень тела и лень ума. Относятся к лентяям этих двух типов по-разному. Тех, кто ленится работать руками, считают в обществе лентяями, а тех, кто ленится работать головой, считают «честными тружениками», которым просто «не везёт».

Вспомним старый анекдот, в котором обезьяну и прапорщика посадили в клетку, поручив достать подвешенный к потолку банан. Обезьяна попрыгала, подумала, подняла палку и сбила банан. Прапорщик принялся усердно прыгать за бананом, а когда учёные предложили ему подумать, отмахнулся: «чего тут думать, тут прыгать надо».

На этом месте анекдот заканчивается, но мы добавим в клетку третьего персонажа, блогера. Блогер посмотрит на банан, сядет на пол и начнёт жаловаться, что банан висит слишком высоко.

Теперь у нас есть всё необходимое, чтобы проиллюстрировать три стадии лени.

1. Леность тела. Блогер, которому лень шевелиться.

2. Леность ума. Прапорщик, которому лень думать.

3. Трудолюбие. Обезьяна, которая достала банан.

Уровень лени зависит от силы воли испытуемого. Если сила воли совсем слаба, лентяй не делает вообще ничего. На среднем уровне силы воли лентяй может уже ползти в сторону цели, однако только по самому лёгкому пути. Развитая сила воли позволяет действовать правильно: сильно напрячься, сделать «как надо», а потом наслаждаться результатами своего труда.

Посмотрим, как принимает решение прапорщик из эксперимента. Он может или лежать, не тратя силы воли вовсе, или подпрыгнуть за бананом, потратив 1 грамм силы воли, или подумать, потратив 20 грамм силы воли. Лежать — не вариант, прапорщику дали приказ достать банан, и он выполняет приказ. Поэтому прапорщик выбирает самый дешёвый вариант из оставшихся: потратить 1 грамм силы воли, чтобы один раз подпрыгнуть.

Дальше прапорщик попадает в классическую ловушку лентяев второго типа. Подпрыгнув 300 раз, он начинает смутно осознавать, что мог бы полчаса назад потратить 20 грамм силы воли на размышления, сэкономив тем самым 300 грамм силы воли на прыжках. Тем не менее прошлого не вернуть, и потому перед снова прапорщиком встаёт тот же выбор: потратить 1 грамм силы воли на очередной прыжок или потратить 20 грамм силы воли на размышления. Прапорщик выбирает меньшие затраты и… прыгает 301-й раз.

Главная проблема лентяев второго типа заключается в том, что сами себя они считают ужас какими трудягами. Вместо того, чтобы делать «как надо», а не «как легче», они объявляют жуликами тех, кто готов выполнять неприятную работу — думать. «Я потратил 3 месяца, а ты, мошенник, сделал то же самое за 1 день», — в гневе заявляет «трудолюбивый» лентяй, отказываясь понимать, что все эти три месяца он плыл по течению, изо всех сил стараясь не перенапрячься.

Вот четыре красивых иллюстрации на тему лени второго уровня. Примеры не мои, однако они достаточно узнаваемы, чтобы, пожалуй, каждый из нас вспомнил себя в похожих ситуациях:

https://zadolba.li/story/31966

Первый. Я — студентка, устраиваюсь на полставки лаборанткой на кафедру вуза, где учусь. Помимо меня есть ещё и методист, которая работает на должности постоянно. Завкафедрой выдаёт нам задания — диссертации, в которых нужно внести правки после научного редактора, а потом ещё и список литературы (примерно по 250 источников) выстроить в алфавитном порядке. С правками мы обе справились за несколько часов, дальше я просто выделяю список литературы, нажимаю в «мелкомягком» текстовом редакторе сортировку по алфавиту, затем ставлю автоматическую нумерацию. Это занимает около пяти секунд. Сдаю работу. Она же сидит, и… сортирует список вручную. Целую неделю. Когда я пыталась ей подсказать, она кричала — не лезь! Когда заведующий предъявил ей, почему она так долго возится, в то время как я уже давно сделала работу, она объясняет, какой это каторжный труд. Заведующий вызывает меня и спрашивает, как это так мне быстро удалось сделать такую тяжёлую работу. Объясняю. Она начинает кричать, что она делала всё честно (???), как положено, а я просто смошенничала.

Второй. Собираемся в гости в другой город. Я, мама, сестра. Тогда уже появилась онлайн регистрация на авиарейсы. Поскольку мы путешествовали без багажа, я всех троих зарегистрировала, распечатала посадочные и сказала, что в аэропорт нам только к началу посадки, на что мать сказала — не учи учёных, я всю жизнь летаю и знаю, что в аэропорту нужно быть за три часа до рейса. Сестра её поддержала. Поскольку вылет был сверхранним, меня разбудили за пять часов до вылета, хотя у меня уже была собрана сумка, мне бы пятнадцати минут хватило одеться и выйти из дома, еще пятнадцать минут на такси по ночному городу без пробок, ещё пять минут на контроль/досмотр. Мы поругались, сестра с мамой уехали на такси, а я снова уснула и проспала ещё 3,5 часа. У гейта встретилась со злыми мамой и сестрой, которые уже четыре часа торчали в аэропорту, отстояли очередь на регистрацию, узнали, что регистрироваться им не надо, но зато получили по ещё одному посадочному, но уже не на листе А4, который я им распечатала, а на стандартном бланке — «настоящий посадочный, а не твоя бумажка». Начали высказывать мне, что они поступили, как честные (!), порядочные люди, а я смошенничала и дрыхла себе, прекрасно пройдя на борт «по своей бумажке». Обиделись, не разговаривали со мной во время полёта.

Третий. Уже появились мобильные приложения с отслеживанием транспорта. К компании мамы и сестры присоединилась тётка, которая гостила у нас. Нужно было ехать на маршрутке, которая ходит раз в полчаса по расписанию, но из-за пробок иногда опаздывает. На улице минус 30, но эта компания решает идти на остановку и ждать транспорт там, потому что только так и правильно. Несмотря на то, что я пыталась доказать, что на нашей остановке маршрутка будет только через 25 минут и лучше подождать дома в тепле. Естественно, я вышла из дома как раз с расчётом подойти к остановке тогда, когда на неё придёт нужный транспорт. А там эта окоченевшая троица уже прыгает. Когда я вошла вслед за ними в тёплую маршрутку, тётка попыталась вытолкнуть меня наружу — ты не имеешь права ехать с нами, ты не ждала эту маршрутку честно (!) на морозе.

Ну и четвёртый случай. Работаю в ВУЗе. Проводим мероприятие под названием «ярмарка работодателей» для студентов выпускного курса. На мероприятии руководители крупнейших предприятий города должны были рассказать, какие специалисты им требуются, какие требования к компетенциям и карьерные перспективы ждут наших выпускников. Распоряжением по факультету освобождаем от занятий всех четверокурсников. Десять раз объясняем ребятам, что это не выходной день, а обязательное к посещению мероприятие. Тем более, что мероприятие продлится всего с 10 до 14 часов. И что в итоге получаем? Мероприятие проигнорировали 40% студентов. Еще 30% свалили в 12 часов после кофе-брейка, оставшиеся 30% мужественно досидели до конца в телефонах и рванули в гардероб… И только 6 человек остались задавать вопросы работодателям. Всех шестерых пригласили на преддипломную практику, по результатам которой четверых приняли на постоянную работу. А у нас есть такой маразм — каждый год мы должны подавать сведения о трудоустройстве наших выпускников. Для этого мы вынуждены их обзванивать и спрашивать. Одна из выпускниц начинает жаловаться на двоих одногруппников, которые в своё время схитрили, пошли на ярмарку и остались до конца, теперь они на тёплых местах, а она, такая умная, уже 4-й месяц не может работу найти, хоть в продавцы иди. И всё потому, что поступила честно (!), не явившись на мероприятие «в свой законный выходной».