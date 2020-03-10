Активисты в Бишкеке потребовали наказать виновных в разгоне «женского марша»

10.03.2020, 11:28, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехникиВ центре Бишкека у памятника Уркуе Салиевой прошла мирная акция против насилия в отношении женщин, сообщает Радио Азаттык.

Участники митинга выдвинули властям несколько требований, связанных с разгоном «Женского марша солидарности», который должен был пройти в Бишкеке 8 марта. Тогда неизвестные люди с палками напали на участниц акции, однако их не стали задерживать, вместо этого милиционеры отвезли в РОВД организаторов шествия.

В частности, собравшиеся на мирной акции в центре Бишкека настаивают, чтобы власти: 

обеспечили свободу мирных собраний в рамках Конституции КР;
провели независимое расследование по факту нарушений прав граждан на марше 8 марта;
привлекли к ответственности главу Свердловского РОВД за бездействие в отношении провокаторов и незаконное задержание мирных граждан милицией;
привлекли к ответственности лиц, атаковавших марш 8 марта;
привлекли к ответственности заказчиков нападения на участниц марша;
дали правовую оценку действиям сотрудников МВД;
обязали госканалы прекратить пропаганду нетерпимости к инакомыслию и открыть площадку для альтернативных мнений.

На мирную акцию пришли также несколько человек, участвовавших в срыве «женского марша» 8 марта. Они представились гражданскими активистами и выступили против лозунгов участников мирной акции. Участники акции освистали их, выкрикивая слово «уят» («стыд, позор»).

 


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