Больше не достояние. В Конституции скорректируют поправку о детях

10.03.2020, 11:28, Новости дня

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесет ряд точечных поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции РФ, которое пройдет 10 марта.

Как заявил председатель комитета Павел Крашенинников, предлагается скорректировать положение о детях, поскольку формулировка, что дети – важнейшее достояние страны, оказалась не самой удачной, пишет «Медуза».

«Было предложение указать, что дети – это важнейшая ценность государства, от него отказались. Но и «достояние Российской Федерации» – тоже, видимо, не самая удачная формулировка. Она вызвала критику, разного рода сравнения и конспирологические умозаключения. А это не то, чего мы хотим добиться, внося изменения в Конституцию», – отмечается в материалах комитета.

В новой версии поправки будет говориться, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России», заявил Крашенинников. По его словам, в таком виде это положение будет «в полной мере соответствовать ценностным ориентирам нашего общества».

Ранее первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков раскритиковал предлагаемую Кремлем поправку в Конституцию, что дети являются «достоянием России».

По мнению священника РПЦ, из-за этой фразы государство в дальнейшем теоретически сможет отбирать детей у семьи. Щипков отдельно подчеркнул, что «заходить внутрь семьи государство не должно», а вмешиваться в личную жизнь людей неприемлемо.

В Кремле ответили на критику РПЦ и заверили, что упоминание детей в Конституции не повлечет за собой применения норм ювенальной юстиции:

«Если кто-то волнуется, что это будет провоцировать применение ювенальной юстиции и что государство будет изымать детей, –​ нужно внимательно прочесть фразу: «Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанность родителей в отношении детей, оставшихся без попечения». Тут все исчерпывающе объяснено, нужно просто спокойно прочитать эту статью», –​ заявил после слов Щипкова пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Новые поправки в Конституцию были анонсированы Владимиром Путиным в последнем послании к Федеральному собранию, а их уточненный вариант был отправлен в Госдуму 2 марта. В Кремле предлагают добавить в Конституцию упоминание о боге, определение брака исключительно как союза мужчины и женщины, норму о приоритете российских законов над нормами международного права, упоминание преемственности РФ по отношению к СССР, а также недопустимость действий и призывов к отчуждению частей территории России. Общероссийское голосование по поправкам пройдет 22 апреля. Этот день сделают выходным.