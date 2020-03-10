В ДУМ рекомендовали воздержаться от паломничества в связи с коронавирусом

10.03.2020, 11:28, Новости дня

Совет улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ России) призвал верующих воздержаться от паломничества на фоне распространения коронавируса.

«Духовное управление мусульман РФ призывает верующих мусульман быть максимально бдительными и осмотрительными. <…> До ликвидации опасности пандемии воздержитесь от международных поездок, даже если они связаны с исполнением умры (малое паломничество в Мекку, совершающееся не в месяц хаджа – прим. ВЗГЛЯД) и посещением святых мест ислама», – передает ТАСС сообщение ДУМ.

В ДУМ призвали мусульман «внимательно изучать и постоянно мониторить официальную информацию органов российской власти, касающуюся распространения коронавируса, строго соблюдать рекомендации и ограничения».

Верующим рекомендуется не касаться лица немытыми руками, всегда мыть руки перед едой и использовать дезинфицирующие средства. Кроме того, верующим рекомендуется быть особенно осторожными в аэропортах, общественном транспорте, на работе регулярно очищать устройства и поверхности, к которым приходится прикасаться, не есть из общей посуды.

Рекомендуется также избегать приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, рассказать об опасности заболевания детям и пожилым членам семьи, так как они «в силу возраста находятся в зоне риска тяжелого течения заболевания».

 «Соблюдая все меры предосторожности, чаще обращайтесь ко Всевышнему со словами искренней молитвы», – говорится в обращении.

Ранее Саудовская Аравия обвинила Иран в распространении коронавируса.


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