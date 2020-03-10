Американский актер Деннис Миллер стал ведущим RT America

10.03.2020, 11:28, Новости дня

RT America запускает новый интервью-проект Dennis Miller +1, ведущим которого стал американский актер, комментатор, комик и пятикратный обладатель премии «Эмми» Деннис Миллер.

Новые эпизоды проекта будут выходить еженедельно по понедельникам и средам, передает RT.

Миллер заявил, что идет по стопам «живой легенды телевидения – Ларри Кинга», с которым ему «довелось сотрудничать в прошлом году».

«Теперь я буду рад работать с ним регулярно. Что мне нравится в формате интервью? Когда ведущий задает вопрос, слушает ответ, а затем органично переходит к следующему вопросу. Я здесь не для того, чтобы любоваться собой. Мы будем разговаривать – по-настоящему!», – сказал актер.

Деннис Миллер входил в актерский состав вечерней музыкально-юмористической программы Saturday Night Live с 1985 по 1991 год. Позднее он вел собственные шоу на Tribune Entertainment, HBO и CNBC.

Глава RT America Михаил Солодовников заявил, что новый проект с Миллером «идеально подойдет интеллектуалам, жаждущим тонкого юмора».

«Первый выпуск мы представили в мобильном приложении Portable.TV – за несколько дней до телепремьеры», – сказал он.

В первом выпуске программы гостем Миллера стал актер и комик Джефф Данэм.

Ранее стало известно, что бывший глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе станет ведущим программы о геополитике на телеканале RT France.

В 2002–2003 годах Ален Жюйе, которому сейчас 77 лет, возглавил внешнюю разведку Франции (DGSE). Работал гендиректором в международных компаниях. В СМИ выступал на стороне РФ – в частности, в истории с отравлением Скрипалей.