Роспотребнадзор решил усилить медицинский контроль за иностранцами

10.03.2020, 11:28, Новости дня

Роспотребнадзор подготовил законопроект для усиления медицинского контроля за иностранными гражданами и лицами без гражданства, сообщила пресс-служба ведомства.

Ведомство разработало законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», который позволит усилить контроль за иностранцами и лицами без гражданства, передает РИА «Новости».

Законопроект предусматривает контроль за выдачей медицинских заключений для получения разрешительных документов в сфере миграции.

В Роспотребнадзоре также отметили, что планируется создание федеральной информационной системы, в которой будут хранится сведения эпидемиологического характера. Это позволит выявлять инфекционные заболевания.

«Кроме того, информационная система обеспечит возможность интеграции и взаимообмена данных между существующими информационными системами федеральных органов исполнительной власти, включая сведения о трудовой деятельности иностранного гражданина, что значительно сократит время межведомственного взаимодействия и исключит фальсификацию информации», – пояснили в пресс-службе.

Одновременно с тем Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик и воздержаться от посещения общественных мест из-за коронавируса.

«Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ведомство советует пользоваться одноразовыми масками, меняя их каждые два-три часа, избегать людей с видимыми признаками ОРВИ и ограничить рукопожатия и тесные объятия при встречах. Также необходимо дезинфицировать гаджеты.

Роспотребнадзор рекомендует при первых подозрениях на коронавирус обращаться за медицинской помощью.

В ведомстве напомнили, что симптомами инфекции являются высокая температура, головная боль, слабость, кашель, затруднение дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота и диарея.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил о трех заболевших за сутки в Москве. Всего в РФ вирусом заразились 20 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции.