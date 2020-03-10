Парламент Азербайджана впервые возглавила женщина

10.03.2020, 11:28, Новости дня

Милли меджлис (парламент) Азербайджана впервые возглавила Сахиба Гафарова.

За Гафарову проголосовали 116 депутатов. Впервые за годы независимости парламент страны возглавила женщина.

Как информирует ТАСС со ссылкой на азербайджанское информационное агентство АПА, заседание правления проходило в закрытом режиме без участия прессы.

Спикер парламента должен был быть избран на назначенном на вторник первом заседании Милли меджлиса.

Правящая партия также выдвинула кандидатов на посты первого заместителя и одного из заместителей спикера. Ими стали соответственно Али Гусейнли и Хиджран Гусейнова. Независимые депутаты, у которых 41 место в парламенте нового созыва, на своем заседании во вторник выдвинули кандидатом на пост заместителя председателя кандидатуру Адиля Алиева.

Согласно законодательству, председатель Милли меджлиса имеет одного первого и двух заместителей. Кандидатуры первого вице-спикера и одного из вице-спикеров выдвигаются партией, завоевавшей наибольшее количество мест в парламенте.

Внеочередные выборы в парламент Азербайджана прошли 9 февраля. Позднее на сайте Центральной избирательной комиссии появились данные со всех 125 избирательных округов. Согласно этим данным, число мандатов правящей партии «Новый Азербайджан» в новом парламенте выросло и составит около 70 из 125.

Миссия БДИПЧ ОБСЕ зафиксировала случаи давления на избирателей в ходе парламентских выборов в Азербайджане.